11 октября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день зрения (примерно 284 млн человек в мире имеют проблемы со зрением, из них 39 млн не видят вовсе).

Международный день девочек (провозглашён ООН в 2012 году для привлечения внимания к проблеме ранних (детских) браков).

ПРИМЕТЫ:

Харитон. Молодые тайно приносили ведунье пирог, крынку мёда, чтобы та свадьбу не расстроила, чтобы не наслала на бабье чрево пустоты. Харитон - в избе урон.

РОДИЛИСЬ:

1738 Артур ФИЛЛИП, британский адмирал, который в 1788 году доставил в Австралию первых осуждённых и основал Сидней - первое поселение европейцев на Зелёном континенте.

1885 Франсуа Шарль МОРИАК, французский писатель и поэт, Нобелевский лауреат.

1906 Чарльз РЕВСОН, американский бизнесмен, который в 1932 году вместе с братом Джозефом и химиком Чарльзом ЛАХМАНОМ основали предприятие «Ревлон» (с начальным капиталом $300) и превратили его в крупнейшую косметическую фирму.

1916 Эди Семёновна ОГНЕЦВЕТ (КАГАН), белорусская поэтесса.

1937 Бобби ЧАРЛЬТОН, знаменитый английский футболист и тренер. За 20 лет в футболе он всего один раз получил замечание от судьи, да и то в эпизоде, когда вступился за своего товарища Дениса ЛОУ.

1942 Амитабх БАЧЧАН (ШРИВАСТАВ), индийский актёр и политик. Карьеру начинал диктором на радио. Он ведёт индийскую версию телеигры «Кто хочет стать миллионером?».

1963 Игорь Эмильевич ВЕРНИК, российский актёр и телеведущий. У него брат-близнец Вадим и сын Григорий.

1973 Олег Евгеньевич ЖУКОВ (прозвище ТОЛСТЫЙ), российский музыкант («Дискотека Авария»). Умер в 2002 году от рака мозга.

1983 Руслан Олегович ПОНОМАРЁВ, украинский шахматист, самый молодой в истории чемпион мира по шахматам (2002 год, в 19 лет).

1985 Мишель Кристин ТРАХТЕНБЕРГ, американская актриса.

СОБЫТИЯ:

1737 Землетрясение в Калькутте, Индия, привело к гибели 300.000 человек.

1881 Американец Дэвид ХЬЮСТОН запатентовал фотоплёнку.

1887 Американский изобретатель Томас ЭДИСОН запатентовал электрическую машину для подсчёта голосов на выборах.

1919 Во время рейса, выполняемого авиакомпанией «Хендли Пейдж Трэнспорт», пассажиры получили возможность приобрести корзинки с ланчем стоимостью три шиллинга за каждую. Это - первая авиакомпания, предложившая своим пассажирам питание на борту самолёта.

1922 Лев ТРОЦКИЙ на съезде комсомола впервые произнёс фразу «грызть гранит науки».

1952 В Канаде впервые в мире состоялась телетрансляция хоккейной игры («Монреаль» - «Детройт»).

1963 Скончалась французская певица Эдит ПИАФ, прозванная "Воробышком Парижа". Она пережила четыре автомобильные катастрофы, попытку самоубийства, сводила с ума толпы мужчин и умерла, не дожив до пятидесяти. Её хоронила вся Франция, а оплакивал - весь мир.