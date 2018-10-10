"Снимайте корону, берите в руки бензопилу". Правда о том, что ждет женщину в браке с иностранцем

Многие мечтают выйти замуж за иностранца. Отношения окрашиваются романтическим ореолом, бережное и уважительное отношение, обходительность и деликатность иностранца к даме сердца вызывает трепет. О том, как все обстоит на самом деле и к чему должна быть готова женщина, которая уезжает из страны «в замуж», рассказывает белоруска Лариса Кисель , которая вышла замуж за француза и растит во Франции своих дочерей.

На этапе ухаживания иностранные мужчины оставляют далеко позади наших мужчин хотя бы потому, что, во-первых, они не боятся женщин, вздрагивая каждый раз от любого посягательства на его свободу, а во-вторых, они изначально выставляют женщину на позицию «на равных» или «чуть выше», в то время как среднестатистический мужчина отечественного производства всячески пытается показать женщине «ее место», увидеть которое можно, лишь наклонив голову.

Откуда я все это знаю? Во-первых, я не всегда была замужем. Во-вторых, в этом безвременье сегодня оказались мои подруги, которые делятся своим опытом, сетуют и начинают задаваться вопросом: а не посмотреть ли им в сторону заграницы.



Кадр из клипа «Лабутены» носит иллюстративный характер

Посмотреть, но только если в вас есть весь набор определенных качеств. Потому что издалека все кажется радужно-прекрасным, а при близком рассмотрении вдруг обнаруживаются уколы ботокса в межбровку и уродливые ягодичные импланты в теле даже самой прекрасной страны.

Этот список незамысловатых правил я хотела было назвать набором молодого бойца, но потом подумала, что у молодых девочек его как раз нет. Поэтому позаимствую название у Гай Германики и назову их «Кратким курсом счастливой жизни за границей».

Итак, если вы хотите действительно жить, а не мучиться, плакать в подушку и жаловаться на судьбу, если не хотите обращаться в организации по помощи жертвам домашнего насилия, спрашивать совета на форумах, название которых начинается со словосочетания «скорая помощь», сверьтесь со списком. Нет нужных качеств? Не рискуйте. Оставайтесь дома.

1. Вы автономны

Умеете жить, не приклеившись к другому человеку. Даже если другой будет активно смазывать вас благоухающим домашним уютом клеем, заманивать в золотую клетку и кормить платиновыми зернышками, уверять, что замок на клетке — это всего лишь красивый интерьерный элемент. Держите себя в руках — приклейтесь лучше к мужчине на родине.

Этот сценарий плох всегда, но принципиальное отличие в том, что для неминуемой отстыковки дома вам понадобится помощь подружки, пара постов в ФБ и несколько консультаций с психологом, а за границей — бензопила Alpina (возглавляет топ лучших бензопил 2018 года, кстати), чтобы разделаться с патологической связью, перерубить пуповину.



Кадр из клипа «Плачу» носит иллюстративный характер

Ой, тяжело девочки выбираются из ловушки, в которую сами же и угодили. Ой, как не берется на себя ответственность, а поводы объяснить происходящее плохой страной, бестолковым правительством, ужасным мужем, который назвался принцем, а в реальности оказался Синей Бородой, так и прыгают в руки. Как же крепко держит комфортный заграничный быт, как льют в уши елеем внутренние убеждения, начинающиеся со слова «зато».

2. Вы в принципе ничего не имеете против партнерской йоги, но асану «на шее» в чистом виде никогда не практикуете

Даже если она помогла вашей лучшей подружке, у которой был тот же недуг, что и у вас. Потому что если это ваша любимая позиция, в которую вы через серию глубоких вдохов-выдохов ставите себя, едва проснувшись, — вам кранты. Физически вы продолжите свое существование, вас даже можно будет потрогать, но в плане «а был ли мальчик» вы безнадежны. Вас нет. Фоточки клубник в бокале шампанского не спасут. Это как зарубки на скамейке перочинным ножом: «здесь была Катя». И как бы Катя ни раскидывала руки на фоне бушующего моря за спиной, какие бы тарелки с устрицами ни снимала, себя не обманешь: в глубине души она будет невыносимо страдать от ужасной подмены. Живой Кати на куклу Катю.



Кадр из клипа «Экстаз» носит иллюстративный характер

3. Вы легко умеете переключаться от «возмущаться» к «принимать»

И не таскаете десятилетиями выдержки из устава родного государства, чтобы в нужный момент процитировать их, выделяя голосом вступительное «а вот у нас…». Все это ни на что не влияет. Спать дети в садике продолжают на полу, документы теряются, данное слово нарушается, рестораторы врут, в туалет пускают, только если купишь чашку кофе, налоги только увеличиваются, машины в честь победы местной футбольной команды на чемпионате продолжают гореть.

Потрясать перед носом иностранцев выдержками нашего монастыря — то же самое, что пытаться немому цитировать «Фауста» Гете и ждать, что он, подхватив знакомый с детства мотив, вместе с тобой завершит рифму.

4. По пути в страну вы не потеряли себя

Не оставили на ленте с крутящимися чемоданами, сбежав и сделав вид, что это не ваше. То есть вы по-прежнему помните, кто вы и к чему стремитесь, потому что где бы вы ни были, это единственное, чего никто и никогда не может у вас отнять. А уж если оно «потерялось», то не надо лукавить, это вы сами, торопливо оглянувшись по сторонам, оставили старательно смотанный узелок и сбежали в новую жизнь. Камеры внутреннего наблюдения никогда не врут.

5. И все-таки кое-что оставить дома придется — соберитесь, для многих это невыносимо — корону

То ли ветер тут такой сильный, то ли двигаться для сохранения устойчивости приходится активнее, но корона за границей очень мешает. Съезжает на глаза и все норовит упасть и больно ударить по пальцами ноги. Да и с местными нарядами она так себе сочетается. А что же вместо? Голову же надо покрыть чем-то!

Берите достоинство. У меня есть подруга, которая занимала высокий пост перед отъездом, а потом какое-то время была вынуждена мыть полы. Не то чтобы муж не содержал, но ей было важно начать двигаться самостоятельно, а другой работы не было, языка не хватало, дипломы еще не были валидированы. Я наблюдала за ней, сколько в ней было достоинства. Корона, она бы все время падала в ведро с грязной водой. Доставай потом ее, вытирай, на голову надевай — та еще морока.



Кадр из клипа «Сумка» носит иллюстративный характер

6. Вы умеете начинать с себя

И если в вашей жизни приключается казус, вы имеете мужество сказать себе: «Так, и где это я приложила руку к такому повороту сюжета?». Потому что скажу вам честно, никто не скажет, а я скажу — везде одинаково. Минусы уравновешиваются плюсами, а плюсы обесцениваются минусами. Каждый день. И если у вас есть стержень, ваша планета будет продолжать вращаться вокруг этой оси в любой точке Вселенной.

Но если этого стержня нет, не надейтесь, что вы сможете заменить его заботливым иностранным мужем и классной заморской системой чего-то там. Что благоухающая дорожка, усыпанная розами, приведет вас в прекрасный замок, который станет отныне вашими владениями. Золотого города с прозрачными воротами и яркой звездой в реальности нет, моя принцессочка, есть кирпичи, бетон и пара шпателей. Остальное придется раздобыть самой (язык выучила?), надеть костюм рабочего (нет, не Prado и не Gucci), засучить рукава и потрудиться построить то, что тебе надо.

А готовый домик в 400 квадратных метров, куда тебя пригласил жить иностранный муж, он — его детей, бывшей жены и еще тридцати трех родственников по законам страны, и вообще, монамур, «съезжаем на квартиру в самый дешевый район, а дом будем сдавать, а деньги в банк. Чтоб когда нам будет сто лет, мы могли себе позволить, наконец, фуа-гра на Рождество и отдых в Биарице».

Думаете, я преувеличиваю? Может быть, но на всякий случай при въезде найдите адрес магазина с бензопилой Alpina, положите в закладки.

В заморском королевстве, на самом деле, есть небольшое сходство со сказкой — вот тут они не врут: чтобы стать принцессой, придется сначала долго отделять горох от фасоли и только потом обнаружить своего принца. Даже если до этого момента вы были женаты уже много лет.

Но, в отличие от сказки, фея к вам не прилетит. Ею для себя станете вы сами.

Готовы?

Тогда открывайте сайт знакомств и пишите: Bonjour, Paul, je m’appelle Katya. J’adore France.