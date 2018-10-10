Заставит ли Лукашенко правительство Румаса наступить на старые грабли?





Рывок невозможен

Фото: Павел Береснев

Источник: презентация «Хрупкая стабильность или стабильная хрупкость?» Исследовательского центра ИПМ

Госсектор — слабое звено





Источник: презентация «Хрупкая стабильность или стабильная хрупкость?» Исследовательского центра ИПМ

Справка Завтра твоей страны:

Белорусская экономика будет расти стабильно, но медленно, а доходы белорусов — все больше отставать от благосостояния западных соседей.Выйти на двухпроцентный рост ВВП в следующем году удастся, если власти придумают, как вытянуть госпредприятия из долговой ямы.Рост экономики в этом году ощутим в основном за счет эффекта низкой базы — очень слабых экономических показателей в предыдущие годы. Положительно сказались восстановившиеся цены на мировых рынках, увеличившийся внутренний спрос и спрос у экономических партнеров Беларуси и укрепление российского рубля, рассказал ассоциированный эксперт Исследовательского центра ИПМ Антон Долговечный во время презентации «Кастрычніцкага эканамічага форума» (KEF-2018).Благодаря совместным усилиям Нацбанка и правительства, экономика стала поднимать голову. Даже Международный валютный фонд в последнем отчете улучшил прогноз роста ВВП Беларуси к концу года до 4%.Но и такой рост без дополнительных стимулов продолжить в ближайшие годы не получится. Министерство экономики на будущий год закладывает два сценария развития: целевой, с ростом в 4% и базовый, с ростом около 2%. Международные финансовые организации видят будущее белорусской экономики примерно так же, как власти оценивают рост по базовому сценарию, — в пределах 2%.— Минэкономики видит, что если события будут продолжаться естественным ходом, у нас нет перспектив для какого-то рывка. Мы будем расти медленно. И если учесть, что в большинстве стран Европы, в частности в Польше, Чехии, странах Балтии темпы роста повыше, будет расти разрыв между уровнем доходов в нашей стране и у соседей, — отмечает Антон Долговечный.Источниками роста в ближайшем будущем эксперт называет: рост конечного потребления, на котором сказываются увеличение зарплат и доступность кредитов для населения, восстановление инвестиций, укрепление доверия к экономической политике, экономический оптимизм бизнеса и увеличение экспорта услуг.— Денежно-кредитная политика становится более прозрачной, есть подушка безопасности в виде золотовалютных резервов на уровне почти 7 миллиардов долларов, профицит бюджета прошлого года не был съеден, — перечисляет эксперт позитивные для экономики факторы.Но в противовес им выступят риски и назревшие проблемы. Среди них рост протекционизма, скапливающиеся финансовые проблемы в реальном секторе, определенное увеличение инфляции, форсированное накачивание зарплат, попытки стимулирования экономику за счет льготного кредитования, сложная и непонятная ситуация с проблемными сельхозпредприятиями. Ударить по экономики могут и многочисленные внешние изменения.По словам эксперта, недавно принятые правительством решения о рефинансировании кредитов сельхозпредприятий под 1,5% фактически возвращают экономику к печальной практике.Если разницу между льготной процентной ставкой аграриям и рыночной обяжут компенсировать банки, то встанет вопрос директивного кредитования, против которого выступают и Международный валютный фонд, и Евразийский фонд стабилизации и развития. Если же делать это будут напрямую из бюджета, то могут возникнуть проблемы с намеченными на ближайшие несколько лет серьезными планами по погашению внешнего долга. Стимулируя зарплаты и потребление, власти тоже рискуют потерять контроль над ситуацией.— Мы знаем, чем раньше заканчивались инициативы по наращиванию доходов населения. Поэтому нет гарантии, что задача по их увеличению закончится чем-то иным. Пока льготное кредитование не расширяется — и это хорошо. Но риски вернуться к старой модели пока остаются, — отмечает Антон Долговечный.Главными вызовами для экономики станут налоговый маневр России из-за снижения «нефтяных» доходов в бюджет Беларуси, а также увеличившиеся и не решаемые проблемные долги госпредприятий.Антон Долговечный напоминает, что в начале этого года произошел резкий скачок задолженности госпредприятий. По мнению эксперта, именно от того, как будут решаться финансовые проблемы госсектора, во многом зависит: удастся ли правительству достичь намеченного роста экономики.Форум KEF-2018: «Беларусь в дивном новом мире» пройдет 5-6 ноября. В эти два дня эксперты из разных стран постараются ответить на вопросы о том, как глобальные и региональные торговые соглашения отвечают на возникающие вызовы, каковы последствия торговых шоков для региона, насколько сегодня уязвима Беларусь, готовы ли белорусы к реформам и какими могут быть новые элементы «дорожной карты» реформ.