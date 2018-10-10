Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов. Источник говорит о нулевом балансе

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Без темных нефтепродуктов и «серых» схем

Позиции сторон

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики России, договоренность была достигнута на переговорах в Москве с участием министра энергетики России, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и заместителя премьер-министра Беларусиговорится в сообщении.При этом точные объемы поставок в Беларусь российских нефтепродуктов не озвучиваются.Между тем, как сообщилисточник, знакомый с итогами переговоров, Россия не будет поставлять в Беларусь темные нефтепродукты до конца 2019 года.сказал он.По словам источника, ранее Беларусь реэкспортировала получаемые из России темные нефтепродукты, теперь по условиям договоренностей такой возможности у нее нет.Официальный представитель вице-премьерапояснил, что новые соглашения исключают возможность «серых» схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства, которые приводили к недополученным доходам федерального бюджета РФ.— добавил он.Как ранее сообщалось, Россия планировала с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь. Эта инициатива «обусловлена увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — убытки.Как сообщал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, объем беспошлинных поставок российских светлых нефтепродуктов может сократиться более чем в шесть раз, а поставки темных нефтепродуктов вообще прекратиться.Белорусская сторона настаивала на сохранении традиционно сложившихся объемов. «Никаких резкостей, нам нужна стабильность», — пояснял позицию белорусской стороны вице-премьер Игорь Ляшенко.Нефтяной вопрос обсуждался и во время встречи белорусского и российского президентов в Сочи. Позжерассказал, что переговоры были сложными, но договоренности достичь удалось.— раскрыл подробности глава правительстваПремьер-министр также отметил, что сейчас определяется необходимый для нефтехимической промышленности Беларуси объем сырья. И эти поставкив рамках индикативных балансов. По так называемым темным нефтепродуктам переговоры «уже заканчиваем», добавил Румас.