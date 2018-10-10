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Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов. Источник говорит о нулевом балансе
Фото:minenergo.gov.ru
Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики России, договоренность была достигнута на переговорах в Москве с участием министра энергетики России Александра Новака, заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко.
«По итогам переговоров Александр Новак и Игорь Ляшенко подписали Протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов и согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год», — говорится в сообщении.
При этом точные объемы поставок в Беларусь российских нефтепродуктов не озвучиваются.
Без темных нефтепродуктов и «серых» схем
Между тем, как сообщил
«Зафиксированы нулевые индикативные балансы по поставкам темных нефтепродуктов», — сказал он.
По словам источника, ранее Беларусь реэкспортировала получаемые из России темные нефтепродукты, теперь по условиям договоренностей такой возможности у нее нет.
Официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака пояснил, что новые соглашения исключают возможность «серых» схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства, которые приводили к недополученным доходам федерального бюджета РФ.
«Подписанные по итогам встречи вице-премьеров документы — это результат продолжительной работы правительств двух стран по снятию застарелых проблем в сфере энергетического сотрудничества», — добавил он.
Позиции сторон
Как ранее сообщалось, Россия планировала с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь. Эта инициатива «обусловлена увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — убытки.
Как сообщал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, объем беспошлинных поставок российских светлых нефтепродуктов может сократиться более чем в шесть раз, а поставки темных нефтепродуктов вообще прекратиться.
Белорусская сторона настаивала на сохранении традиционно сложившихся объемов. «Никаких резкостей, нам нужна стабильность», — пояснял позицию белорусской стороны вице-премьер Игорь Ляшенко.
Нефтяной вопрос обсуждался и во время встречи белорусского и российского президентов в Сочи. Позже Александр Лукашенко рассказал, что переговоры были сложными, но договоренности достичь удалось.
«Итогом договоренностей глав государств в Сочи стало поручение правительству подготовить изменения в межправсоглашение о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов от 2007 года. Мы работаем с российскими коллегами и готовим протоколы вместе с индикативными балансами, где будут отражены объемы нефтепродуктов, которые Беларусь будет получать в четвертом квартале и в 2019-м году», — раскрыл подробности глава правительства Сергей Румас.
Премьер-министр также отметил, что сейчас определяется необходимый для нефтехимической промышленности Беларуси объем сырья. И эти поставки «точно сохранятся» в рамках индикативных балансов. По так называемым темным нефтепродуктам переговоры «уже заканчиваем», добавил Румас.
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Беларусь и Россия согласовали поставки нефтепродуктов до конца 2018 года и на весь 2019 год.
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