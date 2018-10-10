Пользователей предупредили о всемирном сбое Интернета 11 октября



Фото © Pixabay/jamesosborne

Как рассказал аналитик Mobile Research Groupв эфире НСН, небольшие сложности будут наблюдаться в Интернете в течение 48 часов. В частности, не исключены проблемы с доступом к некоторым ресурсам и в Сеть, а также долгая загрузка страниц.Впрочем, как показали тестовые исследования, замена ключей не должна создать массовые сбои.Отмечается, что данное обновление является первым с 2010 года.