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Пользователей предупредили о всемирном сбое Интернета 11 октября

11.10.2018 08:40 — Разное | UDF  
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Фото © Pixabay/jamesosborne
Пользователей со всего мира ожидают сбои в работе Интернета 11 октября. Это будет связано со сменой криптографических ключей корпорацией ICANN.

Как рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН, небольшие сложности будут наблюдаться в Интернете в течение 48 часов. В частности, не исключены проблемы с доступом к некоторым ресурсам и в Сеть, а также долгая загрузка страниц.

Впрочем, как показали тестовые исследования, замена ключей не должна создать массовые сбои.

Отмечается, что данное обновление является первым с 2010 года.

 
 
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Это будет связано со сменой криптографических ключей корпорацией ICANN.
 
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