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Пользователей предупредили о всемирном сбое Интернета 11 октября
Фото © Pixabay/jamesosborne
Как рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН, небольшие сложности будут наблюдаться в Интернете в течение 48 часов. В частности, не исключены проблемы с доступом к некоторым ресурсам и в Сеть, а также долгая загрузка страниц.
Впрочем, как показали тестовые исследования, замена ключей не должна создать массовые сбои.
Отмечается, что данное обновление является первым с 2010 года.
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Это будет связано со сменой криптографических ключей корпорацией ICANN.
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