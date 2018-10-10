Предыдущие голосование за лучшую «Дачную историю» мы вынуждены аннулировать — произошел технический сбой, позволивший некоторым пользователям «накручивать» голоса. Всем участникам конкурса приносим свои извинения. Победитель будет выявлен после нового голосования. В нем смогут участвовать только читатели, зарегистрированные до 6 октября 2018 года.

ВАЖНО — чтобы авторизоваться, нужно нажать кнопку «Войти» вверху страницы и ввести свои данные. После этого появятся кнопки «проголосовать» под каждой историей. Проголосовать можно сразу за нескольких понравившихся конкурсантов, но только один раз за каждый рассказ. Сделать свой выбор можно в течение суток, с 09.00 11 октября до 23.00 12 октября 2018 года.