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Конкурс "Дачные истории": итоговое голосование без возможности "накруток"

11.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Предыдущие голосование за лучшую «Дачную историю» мы вынуждены аннулировать — произошел технический сбой, позволивший некоторым пользователям «накручивать» голоса. Всем участникам конкурса приносим свои извинения. Победитель будет выявлен после нового голосования. В нем смогут участвовать только читатели, зарегистрированные до 6 октября 2018 года.

ВАЖНО — чтобы авторизоваться, нужно нажать кнопку «Войти» вверху страницы и ввести свои данные. После этого появятся кнопки «проголосовать» под каждой историей. Проголосовать можно сразу за нескольких понравившихся конкурсантов, но только один раз за каждый рассказ. Сделать свой выбор можно в течение суток, с 09.00 11 октября до 23.00 12 октября 2018 года.

 
 
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Победитель будет выявлен после нового голосования.
 
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