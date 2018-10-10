Причиной гибели жителей Геркуланума стали вскипевшие кровь и мягкие ткани

Химики и криминалисты уточнили причину гибели некоторых жителей римского Геркуланума, умерших во время извержения Везувия. Как говорится в статье, опубликованной в PLoS ONE, они погибли мгновенно, когда их кровь и мягкие ткани вскипели и испарились под действием высокой температуры.





Геркуланум, находившийся в семи километрах к западу от Везувия, был разрушен во время извержения вулкана, которое произошло в 79 году нашей эры. Во время первой фазы извержения, днем 24 августа, туча вулканического пепла двинулась на юго-восток и засыпала Помпеи и Стабии. Геркуланум был погребен под пирокластическими потоками во время второй волны извержения, случившейся через несколько часов. Поэтому большинство жителей Геркуланума успели спастись. Однако несколько сотен горожан предпочли остаться и укрылись от извержения в лодочных ангарах на берегу моря. Предположительно, они погибли под слоем раскаленного пепла либо от термических повреждений, либо от удушья.

Во время раскопок 1997-1999 годов археологи нашли в руинах лодочных ангаров останки примерно 80 человек. По оценкам исследователей, они погибли не от удушья, а от молниеносного шока. Часть останков была обуглена, черепа людей были проломлены и наполнены пеплом, а на некоторых останках сохранились следы бурого налета.

Авторы нового исследования под руководством Пьерапаоло Петроне (Pierpaolo Petrone) из Неаполитанского университета исследовали 103 фрагмента костей жертв извержения. Они проанализировали образцы с помощью масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой — метода, позволяющего определять некоторые химические элементы в крайне низких концентрациях (одну часть из квадриллиона); и рамановской микроспектроскопии, позволяющей определять структуру того или иного соединения и различать похожие по составу вещества.

Как выяснилось, на поверхности некоторых образцов присутствовали как неорганические вещества, обычно входящие в состав вулканического пепла, так и возможные продукты органического распада — углерод и оксиды и соли железа. Как уже было известно, связывающий ионы железа комплекс в составе гемоглобина начинает деградировать при 70-100 градусах Цельсия, а при 400 градусах он распадается с образованием оксидов железа. Температура на периферии пирокластических потоков колеблется на уровне 200-300 градусов Цельсия, а в центре может достигать 400-500 градусов. Исследователи предположили, что соединения железа и углерод образовались в результате разложения тел. Вероятно, раскаленный воздух или пепел вскипятил кровь и мягкие ткани людей, в том числе и мозг. Кости черепа не выдерживали давления изнутри и лопались. Это приводило к мгновенной смерти несчастных.

Источник: www.nplus1.ru