Медики озвучили неожиданную причину сколиоза

В сколиозе может быть виновата неспособность тела эффективно забирать и использовать марганец, поступающий с пищей. Медицинская школа Университета Вашингтона проанализировала гены 457 детей с тяжелой формой сколиоза и гены 987 здоровых детей. Оказалось, вариация гена SLC39A8 наблюдалась у 6% здоровых детей и у 12% больных детей.





Также исследовались гены 1095 детей без проблем с позвоночником и 841 ребенка со сколиозом разной степени, от умеренного до тяжелого. И выяснилось, что обозначенная генетическая мутация встречалась примерно в два раза чаще у детей из второй группы. А когда ученые вырастили рыбок с неправильно работающим геном SLC39A8, у тех развились скелетные (в том числе искривление) и двигательные аномалии.

Примечательно: мутация позволяла телу нормально захватывать цинк и железо, но не марганец. При этом у детей с мутацией не фиксировался откровенный дефицит марганца. Просто их тело не могло его эффективно использовать. Специалисты подчеркивают, что марганец является одновременно и важным элементом, и токсином. Большие дозы вызывают судороги, проблемы с передвижением, агрессию, галлюцинации.

Плюс, марганец уже связывали с болезнью Паркинсона, шизофренией и гипертонией. В свою очередь, нехватка марганца приводит к проблемам с метаболизмом жира и сахара, к нарушениям роста костей и хрящевой ткани, проблемам с хождением и к искривлению позвоночника.

Источник: www.meddaily.ru