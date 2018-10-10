ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики озвучили неожиданную причину сколиоза

11.10.2018 08:39 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В сколиозе может быть виновата неспособность тела эффективно забирать и использовать марганец, поступающий с пищей. Медицинская школа Университета Вашингтона проанализировала гены 457 детей с тяжелой формой сколиоза и гены 987 здоровых детей. Оказалось, вариация гена SLC39A8 наблюдалась у 6% здоровых детей и у 12% больных детей.

Медики озвучили неожиданную причину сколиоза

Также исследовались гены 1095 детей без проблем с позвоночником и 841 ребенка со сколиозом разной степени, от умеренного до тяжелого. И выяснилось, что обозначенная генетическая мутация встречалась примерно в два раза чаще у детей из второй группы. А когда ученые вырастили рыбок с неправильно работающим геном SLC39A8, у тех развились скелетные (в том числе искривление) и двигательные аномалии.

Примечательно: мутация позволяла телу нормально захватывать цинк и железо, но не марганец. При этом у детей с мутацией не фиксировался откровенный дефицит марганца. Просто их тело не могло его эффективно использовать. Специалисты подчеркивают, что марганец является одновременно и важным элементом, и токсином. Большие дозы вызывают судороги, проблемы с передвижением, агрессию, галлюцинации.

Плюс, марганец уже связывали с болезнью Паркинсона, шизофренией и гипертонией. В свою очередь, нехватка марганца приводит к проблемам с метаболизмом жира и сахара, к нарушениям роста костей и хрящевой ткани, проблемам с хождением и к искривлению позвоночника.

Источник: www.meddaily.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сколиозе может быть виновата неспособность тела эффективно забирать и использовать марганец, поступающий с пищей. Медицинская школа Университета Вашингтона...
 
Новости дня
Новости разные
 
Технологию белорусов купила крупная американская компания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Полесская правда
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика