Кусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

Сложно представить осенний стол без такого яркого, полезного и вкусного продукта, как тыква. Не зря оранжевый завсегдатай дачных огородов известен так широко: тыкву легко вырастить, она абсолютно неприхотлива и может долго храниться. Сентябрь - начало октября — самое время снимать урожай. Но это еще полдела, ведь нужно позаботиться и о том, как сохранить чудо-овощ. Конечно, вызревшая тыква с целой кожурой может прекрасно храниться вплоть до весны. Если же вам пришлось разрезать большую тыкву, придется ее съесть в короткий срок или же поделиться с друзьями и близкими. Разрезанный овощ долго храниться не будет, даже в холодильнике. Да и замораживать тыкву не стоит: она теряет свой вкус и аромат, нарушается консистенция.





Полезные свойства тыквы и использование в народной медицине

Тыкву называют пищей богов. Когда-то она была признанным продуктом питания, который часто можно было встретить на столе крестьян и горожан. Потом про неё, к сожалению, несколько забыли. Этот «солнечный» овощ является ценнымпродуктом. Семечки, мякоть и сок плода нашли своё широкое применение в медицине для лечения многих заболеваний.

Мякоть тыквы и её семена богаты всевозможными микро- и макроэлементами, витаминами и ферментами. Но, несмотря на то, что химический состав тыквы насыщен и многообразен, овощ является низкокалорийным продуктом, поэтому может быть включен в меню при диетическом питании.





В тыкве содержится довольно редкий витамин К, регулирующий свертываемость крови. Витамин К также играет важную роль в формировании и восстановлении костей, способствует предупреждению остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме. Есть в овоще и витамин Т, который улучшает все обменные процессы в организме человека, способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. По содержанию железа тыква превосходит лучшие сорта яблок.

Тыква также делает нас моложе: витамины и микроэлементы, входящие в состав продукта, замедляют процессы старения в организме. Благодаря высокому содержанию калия тыква очень полезна для сердца: укрепляет сосуды, избавляет от отеков.

Тыква является незаменимым источником клетчатки, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Продукт будет полезен пожилым людям, которым сложно пережевывать пищу, и тем, кто сталкивается с проблемой запоров.

В народной медицине тыква больше всего известна как желчегонный продукт. Очень полезно есть тыкву при заболеваниях печени и желчного пузыря. Чтобы приготовить лекарство для очищения печени, понадобится целая тыква и мед. Верхушка овоща срезается, при помощи ложки достаются все семена. В получившееся отверстие вливают мед. Затем верхушку возвращают на место и закрепляют так, чтобы туда не попадал воздух и солнечный свет. Наполненную тыкву помещают в темное прохладное место на 10 дней. После того, как лекарство настоялось, его принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день натощак за полчаса до еды на протяжении 21 дня. Такое лекарство следует хранить в холодильнике, перелив в стеклянную банку.

Издавна сок тыквы применяли как противорвотное средство во время беременности, а также в качестве седативного средства. Полезна тыква и для сохранения нашей молодости и красоты. Неслучайно она широко применяется в косметологии, ведь тыква помогает при многих кожных заболеваниях, таких, как экзема, угри, фурункулы.

Стоит отдельно рассказать и о пользе тыквенных семечек. В них много белка, цинка, магния, а также полезных кислот, витамина Е, который замедляет старение кожи и стимулирует выработку половых гормонов.





Еще от наших бабушек нам известно, что тыквенные семечки работают как глистогонное средство. Так оно и есть! Кроме этого, семена являются прекрасным средством для профилактики простатита, заболеваний печени и почек.

Из семечек делают масло, которое также полезно при поносе и туберкулезе. Но при этом необходимо помнить, что калорийность тыквенных семечек примерно в 25 раз выше, чем мякоть, и составляет 556 ккал на 100 гр.

Несколько рекомендаций по употреблению тыквы в лечебных целях

При заболеваниях сердца, гипертонии, анемии, отеках, атеросклерозе: ешьте тыкву весь сезон в сыром или в вареном, запеченном виде, добавляйте её в каши. Особенно хороша пшенная каша с тыквой.

При болезнях печени, желчного пузыря, холециститах, болезнях почек рекомендуют такие каши включать в свой рацион 2 раза в день по 100 — 150 граммов. При этом надо резко ограничить сладости и хлебобулочные изделия.

При диетическом питании для людей с избыточным весом также подойдут такие рекомендации. Добавляйте тыкву в запеканки, варите овощные супы, делайте салаты, запекайте её. Легко, красиво и доступно.

При ожогах, экземах, кожных воспалениях хорошо делать компрессы из мякоти тыквы. Для этого надо натереть её на крупной терке, отжать, приложить к пораженным местам на марлевой повязке, зафиксировать. Неплохо чередовать с компрессами из сока тыквы.

Важно! Несмотря на свою очевидную пользу, тыква имеет и некоторые противопоказания. Из-за мощного ощелачивающего действия тыкву нельзя употреблять людям, которые страдают язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с пониженной кислотностью и нарушением кислотно-щелочного баланса в организме. Не рекомендуется употреблять тыкву также при тяжелых формах сахарного диабета.

Не дать урожаю пропасть: рецепты заготовок и блюд с тыквой

Продукт широко используется для приготовления супов, гарниров к мясу и даже варенья. В общем, такие оригинальные и в то же время простые рецепты – хороший способ применения богатого тыквенного урожая.

Суп-пюре из тыквы



Ингредиенты

Тыква – 600 г.

Лук – 1 шт.

Сливки – 200 мл.

Чеснок – 1 зубчик.

Твердый сыр – 60 г.

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Приготовление

В растительном масле на сковороде (глубокой) обжарить нарезанную луковицу и чесночный зубчик.

Положить порезанную кубиками тыкву, перец, соль. Закрыть крышкой, убавить огонь и тушить, помешивая время от времени. Дождаться, пока овощи станут мягкими.

Затем взбить овощи блендером до пюре. Нагреть сливки и влить в пюре. Размешать и прогреть.

Добавить натертый на крупной терке сыр.

Греть до тех пор, пока сыр не станет плавиться. Теперь суп-пюре из тыквы можно снять с плиты, разлить по тарелкам и украсить зеленью и тыквенными семечками.

Варенье из тыквы с апельсином и лимоном



Ингредиенты

Тыква – 3 кг.

Апельсины – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар – по вкусу.

Приготовление

Тыкву, апельсины и лимон хорошо промываем.

Тыкву очищаем от кожуры и нарезаем средними кубиками, лимон и апельсины нарезаем на мелкие кубики прямо с кожурой.

Всё перемешиваем, добавляем сахар и снова перемешиваем.

Ставим смесь на небольшой огонь. После закипания варим примерно 10 минут.

Снимаем с огня и оставляем на час, после чего снова варим, но уже в течение 5-7 минут и снова оставляем на час.

Затем вновь доводим до кипения, раскладываем варенье по простерилизованным банкам и закрываем крышками.

Тыквенная икра



Ингредиенты для одной небольшой тыквы

Лук – 3 шт.

Помидоры – 3 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Приготовление

Моем овощи, очищаем тыкву от кожуры и семян.

Тыквенную мякоть нарезаем на небольшие кубики, лук и помидоры измельчаем.

Подготовленные таким образом к приготовлению овощи складываем в кастрюлю. Солим и перчим. Ставим на небольшой огонь и тушим, периодически помешивая, до полного приготовления.

Горячую икру раскладываем в простерилизованные банки, закрываем, оставляем при комнатной температуре до остывания. Хранить готовую икру нужно в холодильнике.

Оладьи из тыквы



Ингредиенты

Тыква – 1 кг.

Пшеничная мука – 1 стакан.

Молоко – 0.5 стакана.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 1 столовая ложка.

Растительное масло (для жарки).

Соль – по вкусу.

Приготовление

Свежую тыкву очищаем от кожуры и трем на мелкой терке. В полученную массу всыпаем муку, вбиваем яйца, высыпаем сахар и кладем щепотку соли. Тщательно перемешиваем.

Подогреваем молоко до 40-50 градусов и аккуратно вливаем его в наше тесто, не забывая интенсивно помешивать.

Нагреваем на сковороде растительное масло, берем деревянную ложку и раскладываем тесто. Поджариваем оладьи с обеих сторон.

Подавать тыквенные оладьи теплыми со сметаной или с маслом.