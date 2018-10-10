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Кусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

11.10.2018 08:31 — Разное | Интерфакс  
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Сложно представить осенний стол без такого яркого, полезного и вкусного продукта, как тыква.  Не зря оранжевый завсегдатай дачных огородов известен так широко: тыкву легко вырастить, она абсолютно неприхотлива и может долго храниться. Сентябрь -  начало октября — самое время снимать урожай. Но это еще полдела, ведь нужно позаботиться и о том, как сохранить чудо-овощ.  Конечно, вызревшая тыква с целой кожурой может прекрасно храниться вплоть до весны. Если же вам пришлось разрезать большую тыкву, придется ее съесть в короткий срок или же поделиться с друзьями и близкими. Разрезанный овощ долго храниться не будет, даже в холодильнике.  Да и замораживать тыкву не стоит: она теряет свой вкус и аромат, нарушается консистенция.  

Кусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

Полезные свойства тыквы и использование в народной медицине

Тыкву называют пищей богов. Когда-то она была признанным продуктом питания, который часто можно было встретить на столе крестьян и горожан. Потом про неё, к сожалению, несколько забыли. Этот «солнечный» овощ является ценнымпродуктом. Семечки, мякоть и сок плода нашли своё широкое применение в медицине для лечения многих заболеваний.

Мякоть тыквы и её семена богаты всевозможными микро- и макроэлементами, витаминами и ферментами. Но, несмотря на то, что химический состав тыквы насыщен и многообразен, овощ является низкокалорийным продуктом, поэтому может быть включен в меню при диетическом питании.

Кусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

В тыкве содержится довольно редкий витамин К, регулирующий свертываемость крови. Витамин К также играет важную роль в формировании и восстановлении костей, способствует предупреждению остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме. Есть в овоще и витамин Т, который улучшает все обменные процессы в организме человека, способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. По содержанию железа тыква превосходит лучшие сорта яблок.

Тыква также делает нас моложе: витамины и микроэлементы, входящие в состав продукта, замедляют процессы старения в организме. Благодаря высокому содержанию калия тыква очень полезна для сердца: укрепляет сосуды, избавляет от отеков.

Тыква является незаменимым источником клетчатки, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Продукт будет полезен пожилым людям, которым сложно пережевывать пищу, и тем, кто сталкивается с проблемой запоров.

В народной медицине тыква больше всего известна как желчегонный продукт. Очень полезно есть тыкву при заболеваниях печени и желчного пузыря. Чтобы приготовить лекарство для очищения печени, понадобится целая тыква и мед. Верхушка овоща срезается, при помощи ложки достаются все семена. В получившееся отверстие вливают мед. Затем верхушку возвращают на место и закрепляют так, чтобы туда не попадал воздух и солнечный свет. Наполненную тыкву помещают в темное прохладное место на 10 дней. После того, как лекарство настоялось, его принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день натощак за полчаса до еды на протяжении 21 дня. Такое лекарство следует хранить в холодильнике, перелив в стеклянную банку.

Издавна сок тыквы применяли как противорвотное средство во время беременности, а также в качестве седативного средства. Полезна тыква и для сохранения нашей молодости и красоты. Неслучайно она широко применяется в косметологии, ведь тыква помогает при многих кожных заболеваниях, таких, как экзема, угри, фурункулы.

Стоит отдельно рассказать и о пользе тыквенных семечек. В них много белка, цинка, магния, а также полезных кислот, витамина Е, который замедляет старение кожи и стимулирует выработку половых гормонов.

Кусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

Еще от наших бабушек нам известно, что тыквенные семечки работают как глистогонное средство. Так оно и есть!  Кроме этого, семена являются прекрасным средством для профилактики простатита, заболеваний печени и почек.

Из семечек делают масло, которое также полезно при поносе и туберкулезе. Но при этом необходимо помнить, что калорийность тыквенных семечек примерно в 25 раз выше, чем мякоть, и составляет 556 ккал на 100 гр.

Несколько рекомендаций по употреблению тыквы в лечебных целях

При заболеваниях сердца, гипертонии, анемии, отеках, атеросклерозе: ешьте тыкву весь сезон в сыром или в вареном, запеченном виде, добавляйте её в каши. Особенно хороша пшенная каша с тыквой.

При болезнях печени, желчного пузыря, холециститах, болезнях почек рекомендуют такие каши включать в свой рацион 2 раза в день по 100 — 150 граммов. При этом надо резко ограничить сладости и хлебобулочные изделия.

При диетическом питании для людей с избыточным весом также подойдут такие рекомендации. Добавляйте тыкву в запеканки, варите овощные супы, делайте салаты, запекайте её. Легко, красиво и доступно.

При ожогах, экземах, кожных воспалениях хорошо делать компрессы из мякоти тыквы. Для этого надо натереть её на крупной терке, отжать, приложить к пораженным местам на марлевой повязке, зафиксировать. Неплохо чередовать с компрессами из сока тыквы.

Важно! Несмотря на свою очевидную пользу, тыква имеет и некоторые противопоказания. Из-за мощного ощелачивающего действия тыкву нельзя употреблять людям, которые страдают язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с пониженной кислотностью и нарушением кислотно-щелочного баланса в организме. Не рекомендуется употреблять тыкву также при тяжелых формах сахарного диабета.

 

Не дать урожаю пропасть: рецепты заготовок и блюд с тыквой

Продукт широко используется для приготовления супов, гарниров к мясу и даже варенья. В общем, такие оригинальные и в то же время простые рецепты  – хороший способ применения богатого тыквенного урожая.

Суп-пюре из тыквыКусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

Ингредиенты

  • Тыква – 600 г.
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки – 200 мл.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Твердый сыр – 60 г.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец – по вкусу.

 

Приготовление

  • В растительном масле на сковороде (глубокой) обжарить нарезанную луковицу и чесночный зубчик.
  • Положить порезанную кубиками тыкву, перец, соль. Закрыть крышкой, убавить огонь и тушить, помешивая время от времени. Дождаться, пока овощи станут мягкими.
  • Затем взбить овощи блендером до пюре. Нагреть сливки и влить в пюре. Размешать и прогреть.
  • Добавить натертый на крупной терке сыр.
  • Греть до тех пор, пока сыр не станет плавиться. Теперь суп-пюре из тыквы можно снять с плиты, разлить по тарелкам и украсить зеленью и тыквенными семечками.

 

Варенье из тыквы с апельсином и лимономКусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

Ингредиенты

  • Тыква – 3 кг.
  • Апельсины – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сахар – по вкусу.

 

Приготовление

  • Тыкву, апельсины и лимон хорошо промываем.
  • Тыкву очищаем от кожуры и нарезаем средними кубиками, лимон и апельсины нарезаем на мелкие кубики прямо с кожурой.
  • Всё перемешиваем, добавляем сахар и снова перемешиваем.
  • Ставим смесь на небольшой огонь. После закипания варим примерно 10 минут.
  • Снимаем с огня и оставляем на час, после чего снова варим, но уже в течение 5-7 минут и снова оставляем на час.
  • Затем вновь доводим до кипения, раскладываем варенье по простерилизованным банкам и закрываем крышками.

 

Тыквенная икраКусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

Ингредиенты для одной небольшой тыквы

  • Лук – 3 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

 

Приготовление

  • Моем овощи, очищаем тыкву от кожуры и семян.
  • Тыквенную мякоть нарезаем на небольшие кубики, лук и помидоры измельчаем.
  • Подготовленные таким образом к приготовлению овощи складываем в кастрюлю. Солим и перчим. Ставим на небольшой огонь и тушим, периодически помешивая, до полного приготовления.
  • Горячую икру раскладываем в простерилизованные банки, закрываем, оставляем при комнатной температуре до остывания. Хранить готовую икру нужно в холодильнике.

 

Оладьи из тыквыКусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы

Ингредиенты

  • Тыква – 1 кг.
  • Пшеничная мука – 1 стакан.
  • Молоко – 0.5 стакана.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 1 столовая ложка.
  • Растительное масло (для жарки).
  • Соль – по вкусу.

 

Приготовление

  • Свежую тыкву очищаем от кожуры и трем на мелкой терке. В полученную массу всыпаем муку, вбиваем яйца, высыпаем сахар и кладем щепотку соли. Тщательно перемешиваем.
  • Подогреваем молоко до 40-50 градусов и аккуратно вливаем его в наше тесто, не забывая интенсивно помешивать.
  • Нагреваем на сковороде растительное масло, берем деревянную ложку и раскладываем тесто. Поджариваем оладьи с обеих сторон.
  • Подавать тыквенные оладьи теплыми со сметаной или с маслом. 
 
 
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Сложно представить осенний стол без такого яркого, полезного и вкусного продукта, как тыква.  Не зря оранжевый завсегдатай дачных огородов известен так широко:...
 
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