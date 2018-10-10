|
Кусочек солнца на вашем столе: вкусные и полезные блюда из тыквы
Сложно представить осенний стол без такого яркого, полезного и вкусного продукта, как тыква. Не зря оранжевый завсегдатай дачных огородов известен так широко: тыкву легко вырастить, она абсолютно неприхотлива и может долго храниться. Сентябрь - начало октября — самое время снимать урожай. Но это еще полдела, ведь нужно позаботиться и о том, как сохранить чудо-овощ. Конечно, вызревшая тыква с целой кожурой может прекрасно храниться вплоть до весны. Если же вам пришлось разрезать большую тыкву, придется ее съесть в короткий срок или же поделиться с друзьями и близкими. Разрезанный овощ долго храниться не будет, даже в холодильнике. Да и замораживать тыкву не стоит: она теряет свой вкус и аромат, нарушается консистенция.
Полезные свойства тыквы и использование в народной медицине
Тыкву называют пищей богов. Когда-то она была признанным продуктом питания, который часто можно было встретить на столе крестьян и горожан. Потом про неё, к сожалению, несколько забыли. Этот «солнечный» овощ является ценнымпродуктом. Семечки, мякоть и сок плода нашли своё широкое применение в медицине для лечения многих заболеваний.
Мякоть тыквы и её семена богаты всевозможными микро- и макроэлементами, витаминами и ферментами. Но, несмотря на то, что химический состав тыквы насыщен и многообразен, овощ является низкокалорийным продуктом, поэтому может быть включен в меню при диетическом питании.
В тыкве содержится довольно редкий витамин К, регулирующий свертываемость крови. Витамин К также играет важную роль в формировании и восстановлении костей, способствует предупреждению остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме. Есть в овоще и витамин Т, который улучшает все обменные процессы в организме человека, способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. По содержанию железа тыква превосходит лучшие сорта яблок.
Тыква также делает нас моложе: витамины и микроэлементы, входящие в состав продукта, замедляют процессы старения в организме. Благодаря высокому содержанию калия тыква очень полезна для сердца: укрепляет сосуды, избавляет от отеков.
Тыква является незаменимым источником клетчатки, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Продукт будет полезен пожилым людям, которым сложно пережевывать пищу, и тем, кто сталкивается с проблемой запоров.
В народной медицине тыква больше всего известна как желчегонный продукт. Очень полезно есть тыкву при заболеваниях печени и желчного пузыря. Чтобы приготовить лекарство для очищения печени, понадобится целая тыква и мед. Верхушка овоща срезается, при помощи ложки достаются все семена. В получившееся отверстие вливают мед. Затем верхушку возвращают на место и закрепляют так, чтобы туда не попадал воздух и солнечный свет. Наполненную тыкву помещают в темное прохладное место на 10 дней. После того, как лекарство настоялось, его принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день натощак за полчаса до еды на протяжении 21 дня. Такое лекарство следует хранить в холодильнике, перелив в стеклянную банку.
Издавна сок тыквы применяли как противорвотное средство во время беременности, а также в качестве седативного средства. Полезна тыква и для сохранения нашей молодости и красоты. Неслучайно она широко применяется в косметологии, ведь тыква помогает при многих кожных заболеваниях, таких, как экзема, угри, фурункулы.
Стоит отдельно рассказать и о пользе тыквенных семечек. В них много белка, цинка, магния, а также полезных кислот, витамина Е, который замедляет старение кожи и стимулирует выработку половых гормонов.
Еще от наших бабушек нам известно, что тыквенные семечки работают как глистогонное средство. Так оно и есть! Кроме этого, семена являются прекрасным средством для профилактики простатита, заболеваний печени и почек.
Из семечек делают масло, которое также полезно при поносе и туберкулезе. Но при этом необходимо помнить, что калорийность тыквенных семечек примерно в 25 раз выше, чем мякоть, и составляет 556 ккал на 100 гр.
Несколько рекомендаций по употреблению тыквы в лечебных целях
При заболеваниях сердца, гипертонии, анемии, отеках, атеросклерозе: ешьте тыкву весь сезон в сыром или в вареном, запеченном виде, добавляйте её в каши. Особенно хороша пшенная каша с тыквой.
При болезнях печени, желчного пузыря, холециститах, болезнях почек рекомендуют такие каши включать в свой рацион 2 раза в день по 100 — 150 граммов. При этом надо резко ограничить сладости и хлебобулочные изделия.
При диетическом питании для людей с избыточным весом также подойдут такие рекомендации. Добавляйте тыкву в запеканки, варите овощные супы, делайте салаты, запекайте её. Легко, красиво и доступно.
При ожогах, экземах, кожных воспалениях хорошо делать компрессы из мякоти тыквы. Для этого надо натереть её на крупной терке, отжать, приложить к пораженным местам на марлевой повязке, зафиксировать. Неплохо чередовать с компрессами из сока тыквы.
Важно! Несмотря на свою очевидную пользу, тыква имеет и некоторые противопоказания. Из-за мощного ощелачивающего действия тыкву нельзя употреблять людям, которые страдают язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с пониженной кислотностью и нарушением кислотно-щелочного баланса в организме. Не рекомендуется употреблять тыкву также при тяжелых формах сахарного диабета.
Не дать урожаю пропасть: рецепты заготовок и блюд с тыквой
Продукт широко используется для приготовления супов, гарниров к мясу и даже варенья. В общем, такие оригинальные и в то же время простые рецепты – хороший способ применения богатого тыквенного урожая.
Суп-пюре из тыквы
Ингредиенты
Приготовление
Варенье из тыквы с апельсином и лимоном
Ингредиенты
Приготовление
Тыквенная икра
Ингредиенты для одной небольшой тыквы
Приготовление
Оладьи из тыквы
Ингредиенты
Приготовление
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сложно представить осенний стол без такого яркого, полезного и вкусного продукта, как тыква. Не зря оранжевый завсегдатай дачных огородов известен так широко:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)