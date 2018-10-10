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Эксперты назвали пять лучших подержанных электромобилей

11.10.2018 08:23 — Разное | Интерфакс  
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Эксперты сайта Myev.com, проанализировав данные NADAguides и Consumer Reports, назвали пять лучших электромобилей, выпущенных три года назад. Такие модели могут быть интересны тем, кто не может позволить себе новую машину на эелектротяге - подержанные электромобили могут стоить в разы меньше.

Tesla Model S

Эксперты назвали пять лучших подержанных электромобилей

Подержанные Tesla Model S превосходят большинство новых электромобилей по запасу хода и технологичности. На одном заряде машина, в зависимости от версии, способна проехать 386-426 км, в зависимости от версии. Consumer Reports поставил Tesla Model S средние оценки за надежность. Цена начинается с отметки в $51 тыс.

Nissan Leaf

Эксперты назвали пять лучших подержанных электромобилей

Запас хода у трехлетнего Nissan Leaf составляет 135 км. Надежность, по оценке Consumer Reports, - выше среднего. Стоимость - от $9225.

Kia Soul EV

Эксперты назвали пять лучших подержанных электромобилей

Kia Soul EV на одной подзарядке проезжает до 150 км. Эксперты отмечают его просторность и практичность. Стоимость моделей трехлетнего возраста стартует с $13 тыс.

BMW i3

Эксперты назвали пять лучших подержанных электромобилей

Consumer Reports высоко оценивает надежность BMW i3 2015 года. Также среди достоинств модели - футуристический дизайн. Запас хода составляет 130 км. Цена - от $14 100.

Mitsubishi i-MiEV

Эксперты назвали пять лучших подержанных электромобилей

Mitsubishi i-MiEV обладает сравнительно небольшим запасом хода на одной подзарядке батареи - около 100 км. Это небольшой и не быстрый автомобиль, который, однако, хорошо подходит для городских условий. Стот от недорого - около $9 тыс.

 
 
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Эксперты сайта Myev.com, проанализировав данные NADAguides и Consumer Reports, назвали пять лучших электромобилей, выпущенных три года назад. Такие модели могут быть интересны тем,...
 
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