Жить стали лучше? Нацбанк подвел экономические итоги полугодия

Нацбанк в своем аналитическом обозрении рассказал об основных тенденциях в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь. Мы изучили документ и выбрали то, что, на наш взгляд, представляет наибольший интерес: как растет экономика, сколько в среднем получают пенсионеры, на что тратим бюджетные деньги и какие ставки установились по вкладам и кредитам.

Отыграли падение

Темпы увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) - это основной показатель роста белорусской экономики. Здесь нас статистика радует.

Так, объем ВВП в текущих ценах за январь-июль 2018 года составил 66,7 млрд рублей. Относительно января-июля прошлого года он вырос на целых 4,4%.

Валовой продукт в Беларуси увеличивается второй год подряд, но делать выводы об опережающих успехах нашей экономики рано. Фактически нынешний рост - это только возврат утраченных позиций, ведь в 2015 году наш ВВП упал на 3,8%, в 2016 году - на 2,5%.

Наши доходы

Даже если ваша зарплата в 2018 году не изменилась, знайте, что доходы большинства белорусов все же увеличились и продолжают расти. Так, реальная зарплата за I полугодие в сравнении с данными годовой давности выросла на целых 12,9%. При этом производительность труда, рассчитанная по ВВП, за тот же период увеличилась всего на 5%.

По-прежнему львиная доля в структуре денежных доходов белорусов приходится на оплату труда (больше 64%). А вот, например, доходы от предпринимательства составляют менее 8%, от собственности - порядка 2,1%.

У кого кошелек толще

Уже давно никого не удивляет, что самые высокие зарплаты в нашей стране у работников сферы информации и связи (средняя зарплата за июль - почти 2700 рублей). Переплюнуть программистов по уровню доходов пока не удается никому. Впрочем, отметим, что они и налогов платят больше всех.

В топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов вошли финансисты и страховщики, а также госуправленцы - средние зарплаты у них соответственно около 1547 и 1354 руб. В самом конце зарплатного списка - работники сферы услуг по временному проживанию и питанию (721,8 руб.), творчества, спорта, развлечения и отдыха (719,6 руб.) и образования (632,9 руб).

В среднем по стране в июле зарабатывали около 974 руб. в месяц. По этому показателю республика опередила Казахстан и Украину (номинальная начисленная среднемесячная зарплата в этих странах составила соответственно 911 и 683 руб. в эквиваленте), но отстала от России - 1353 руб. в пересчете.

Пенсии

В органах по труду, занятости и социальной защите в июле на учете состояли 2,57 млн пенсионеров. Средний размер назначенных им пенсий достиг 331,2 руб. Для сравнения: средний размер пенсий по возрасту составил 340,5 руб., по инвалидности - 305 руб., по случаю потери кормильца - 230,3 руб., социальных пенсий - 191,5 руб.

Ставки

Прошли времена заоблачных ставок по депозитам и кредитам в белорусских банках. На фоне сокрушительных 50% годовых и выше, еще недавно имевших место, нынешние 9% годовых (средние ставки по новым срочным депозитам в национальной валюте в июле для физических лиц) выглядят более чем скромно. В сравнении с июнем они упали на 0,26%. Ставки по новым срочным депозитам в свободно конвертируемых валютах, напротив, выросли - с 1,01% до 1,12%. А вот ставки по кредитам для физлиц снизились с 11,36% до 10,92%.