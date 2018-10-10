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Беларусь и Россия договорились о поставках нефти до конца 2019 года
11.10.2018 09:12 — Разное | Ежедневник
Минск и Москва договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на оставшийся период 2018-го и следующий 2019 год.
Как сообщило российское Министерство энергетики, в ходе встречи главы ведомства Александра Новака, российского вице-премьера Дмитрия Козака с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.
По итогам встречи подписи под документами поставили министр энергетики РФ Александр Новак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.
Правда, Минэнерго России не уточняет, о каких объемах поставок идет речь.
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Минск и Москва договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на оставшийся период 2018-го и следующий 2019 год.
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