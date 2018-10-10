ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия договорились о поставках нефти до конца 2019 года

11.10.2018 09:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь и Россия договорились о поставках нефти до конца 2019 года

Минск и Москва договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на оставшийся период 2018-го и следующий 2019 год.

Как сообщило российское Министерство энергетики, в ходе встречи главы ведомства Александра Новака, российского вице-премьера Дмитрия Козака с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

По итогам встречи подписи под документами поставили министр энергетики РФ Александр Новак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

Правда, Минэнерго России не уточняет, о каких объемах поставок идет речь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск и Москва договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на оставшийся период 2018-го и следующий 2019 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Функция редактирования отправленных сообщений появилась в Viber
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.10.2018
Полесская правда
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика