Беларусь и Россия договорились о поставках нефти до конца 2019 года

Минск и Москва договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на оставшийся период 2018-го и следующий 2019 год.

Как сообщило российское Министерство энергетики, в ходе встречи главы ведомства Александра Новака, российского вице-премьера Дмитрия Козака с белорусским вице-премьером Игорем Ляшенко были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

По итогам встречи подписи под документами поставили министр энергетики РФ Александр Новак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко.

Правда, Минэнерго России не уточняет, о каких объемах поставок идет речь.