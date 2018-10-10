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Ваш ребенок может вывести арбитра на матч БАТЭ против "Челси" в Лиге Европы. Как это сделать?

11.10.2018 09:15 — Разное | Tut.by  
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8 ноября во время домашнего матча БАТЭ с «Челси» в Лиге Европы юный футболист из Беларуси вынесет мяч на поле. Это стало возможным после того, как наша страна присоединилась к проекту «Юный арбитр».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это может быть ваш ребенок, если ему от 8 до 12 лет и он увлечен футболом. Вам надо заполнить заявку. Анкеты от детей и родителей принимают до 17 октября включительно.

Проект «Юный арбитр» позволяет молодым поклонникам футбола со всего мира выносить на поле официальные мячи турниров. В рамках проекта уже 64 спортсмена из 28 стран стали героями Чемпионата мира по футболу, а 11 детей из России вынесли мячи на матчах Кубка Конфедераций.

Заполнить анкету и вписать имя ребенка в историю белорусского футбола можно с 11 по 17 октября включительно.

Для того, чтобы попасть на поле к звездной команде белорусским семьям в анкете нужно рассказать, что делает или преодолевает ребенок, чтобы заниматься любимым спортом.

Это могут быть ежедневные тренировки, поездки через весь город в спортивную школу или регулярные подъемы в шесть утра.

Имя юного арбитра назовут 22 октября. Его выберет победитель Лиги Чемпионов УЕФА Александр Глеб и главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага.

 
 
Ссылка на источник 64
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Это стало возможным после того, как наша страна присоединилась к проекту "Юный арбитр".
 
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