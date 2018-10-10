Эволюция менеджера: когда и как становятся профессионалами

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В чем кроется секрет мастерства менеджера? Когда начинается настоящий профессионализм и эволюция управленца? Об этом в рамках третьего сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!», посвященного теме менеджмента, рассказал Сергей Капустин, основатель и председатель совета директоров «СТА ЛОГИСТИК» .

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь)