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Эволюция менеджера: когда и как становятся профессионалами

11.10.2018 09:24 — Разное | ProBusiness  
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Эволюция менеджера: когда и как становятся профессионалами
Фото с сайта yuga.ru

В чем кроется секрет мастерства менеджера? Когда начинается настоящий профессионализм и эволюция управленца? Об этом в рамках третьего сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!», посвященного теме менеджмента, рассказал Сергей Капустин, основатель и председатель совета директоров «СТА ЛОГИСТИК».

Генеральный партнер проекта — Альфа-Банк (Беларусь)

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Образовательный проект «Бери и делай!» дает конкретные, практические инструменты для развития бизнеса. В проекте выступают лучшие эксперты и практики. Не пропустите все самое полезное — подписывайтесь на материалы проекта «Бери и делай!».

Внедряйте полученные знания и делитесь результатами — лучшие кейсы опубликуем на нашем портале.

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В чем кроется секрет мастерства менеджера? Когда начинается настоящий профессионализм и эволюция управленца? Об этом в рамках третьего сезона нашего...
 
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