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Эволюция менеджера: когда и как становятся профессионалами
11.10.2018 09:24 — Разное | ProBusiness
В чем кроется секрет мастерства менеджера? Когда начинается настоящий профессионализм и эволюция управленца? Об этом в рамках третьего сезона нашего образовательного проекта «Бери и делай!», посвященного теме менеджмента, рассказал Сергей Капустин, основатель и председатель совета директоров
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В чем кроется секрет мастерства менеджера? Когда начинается настоящий профессионализм и эволюция управленца? Об этом в рамках третьего сезона нашего...
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