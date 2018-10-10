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Белорусскому агросектору срочно требуются трактористы и доярки

11.10.2018 09:25 — Разное | Партизан  
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В Беларуси продолжает расти дефицит кадров на рынке труда. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено больше 83,4 тысячи вакантных мест, тогда как месяц назад было 76,6 тысячи предложений от нанимателей.

Наибольшую нехватку людей на рабочих местах испытывают предприятия и организации Минска (17,4 тыс.) и Гродненской области (почти 13 тыс.), меньше всего вакансий доступны в Витебской области (около 7,5 тыс.).



В сельскохозяйственной отрасли больше всего нужны трактористы — для них есть 2079 предложений от нанимателей. Заработная плата колеблется от 350 белорусских рублей до 1100, а в одном из мест хорошему работнику готовы платить даже 1200 рублей.


Кроме того, в Беларуси вырос спрос на операторов машинного доения — для них имеется 968 вакантных мест. Белорусские доярки могут рассчитывать на зарплату от 300 до 1000 белорусских рублей.


 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжает расти дефицит кадров на рынке труда. Сейчас в общереспубликанском банке вакансий размещено больше 83,4 тысячи вакантных мест, тогда как месяц...
 
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