Белорусскому агросектору срочно требуются трактористы и доярки

Наибольшую нехватку людей на рабочих местах испытывают предприятия и организации Минска (17,4 тыс.) и Гродненской области (почти 13 тыс.), меньше всего вакансий доступны в Витебской области (около 7,5 тыс.).













В сельскохозяйственной отрасли больше всего нужны трактористы — для них есть 2079 предложений от нанимателей. Заработная плата колеблется от 350 белорусских рублей до 1100, а в одном из мест хорошему работнику готовы платить даже 1200 рублей.









Кроме того, в Беларуси вырос спрос на операторов машинного доения — для них имеется 968 вакантных мест. Белорусские доярки могут рассчитывать на зарплату от 300 до 1000 белорусских рублей.



