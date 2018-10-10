В Минске самосвал оборвал троллейбусную линию: движение уже восстановили

Виноватым оказался водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и оборвал контактную линию.

Происшествие случилось около двух часов дня на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко. Водитель самосвала забыл опустить кузов и оборвал контактные сети, которые в свою очередь повредили четырех транспортных средства и два светофора.









сообщает telegraf.by Из-за повреждения контактной сети троллейбусы перестали ходить на данном участке дороги в обоих направлениях. Это коснулось троллейбусов маршрутов №7,8,9,38,57 и 66. Их движение было возобновлено лишь спустя три часа,telegraf.by

ГАИ проводит проверку по факту этого ДТП.



