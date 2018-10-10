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В Минске самосвал оборвал троллейбусную линию: движение уже восстановили

11.10.2018 09:13 — Разное | Партизан  
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На улице Пономаренко в Минске произошел инцидент, в результате которого движение троллейбусов на этом участке дороги было остановлено на несколько часов.

 Виноватым оказался водитель самосвала, который ехал с поднятым кузовом и оборвал контактную линию.
Происшествие случилось около двух часов дня на пересечении улиц Пономаренко и Тимошенко. Водитель самосвала забыл опустить кузов и оборвал контактные сети, которые в свою очередь повредили четырех транспортных средства и два светофора.

 
Из-за повреждения контактной сети троллейбусы перестали ходить на данном участке дороги в обоих направлениях. Это коснулось троллейбусов маршрутов №7,8,9,38,57 и 66. Их движение было возобновлено лишь спустя три часа, сообщает telegraf.by
 
ГАИ проводит проверку по факту этого ДТП.


 
Теги: Минск
 
 
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На улице Пономаренко в Минске произошел инцидент, в результате которого движение троллейбусов на этом участке дороги было остановлено на несколько часов.
 
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