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Фотофакт: в Гомеле в "Евроопте" рухнул стеллаж с алкоголем
В магазине «Евроопт», расположенном на улице Сосновой, во вторник вечером произошло ЧП — рухнул стеллаж с алкоголем. Осколки бутылок и бутылочек разлетелись по торговому залу, а фото — по соцсетям.
Фото: Николай Лагутин
Очевидцы утверждают, что, вероятно, стеклянные полки не выдержали веса выставленной на них продукции. Рухнули на пол и разбились несколько десятков бутылок с алкоголем разной крепости,сообщает
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В магазине «Евроопт», расположенном на улице Сосновой, во вторник вечером произошло ЧП — рухнул стеллаж с алкоголем. Осколки бутылок и бутылочек разлетелись по...
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