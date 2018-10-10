Дзюдоист Артем Колосов стал двукратным чемпионом ЮОИ в Буэнос-Айресе

Дзюдоист Артем Колосов завоевал вторую золотую медаль Юношеских олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.

В командном турнире талантливый белорусский атлет в составе дружины Bejing занял первое место. Как отметили в НОК, в турнире приняли участие юноши и девушки различных весовых категорий из разных стран. После сложной системы отбора команда Артема Колосова с минимальным счетом одержала победу над сборной Athens - 4:3.

Кроме белоруса, золотыми медалистами стали представители Хорватии, Италии, Узбекистана, Мексики, Венесуэлы и Китая.

Юношеские Олимпийские игры продолжатся в столице Аргентины до 18 октября.

Фото НОК Беларуси