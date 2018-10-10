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Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»

11.10.2018 09:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»
Отель «Виктория»

В шоу-программе выступят звезда белорусской эстрады – Наталья Кудрина и джазовый певец с неповторимым романтическим стилем исполнения Антон Мартынов.

Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА» Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»

 

А также вас ожидает:

•          Дед Мороз и Снегурочка

•          ведущий с весёлыми конкурсами и розыгрышами

•          живой звук – певица Татьяна Шатерник

•          шоу-балет «Виктория»

•          живой звук – саксофонист Антон Куликов

•          DJ Klepa

•          дискотека до утра

Отель «Виктория» предлагает два ресторана на выбор: «Виктория» вместимостью 120 человек и зал на 7 этаже «Созвездие Виктория» на 120 персон.


Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»
Фото: ресторан «Виктория» 

Стоимость проведения банкета с ШОУ-ПРОГРАММОЙ:

Ресторан «Виктория»  1-й этаж – 150.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 200 бел. рублей, 25.12 – 120 бел. рублей);

Ресторан «Созвездие Виктория»  – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 150 бел. рублей, 25.12 – 100 бел. рублей);

Стоимость проведения банкета без ШОУ-ПРОГРАММЫ:

Ресторан «Виктория»  1-й этаж – 110.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 –  160.00 бел. рублей, 25.12 – 80 бел. рублей) ;

Ресторан «Созвездие Виктория»  – 80.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 –  110.00 бел. рублей, 25.12 – 60 бел. рублей)

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ!

Ресторан «Виктория» – 200 бел. Рублей;

Ресторан «Созвездие Виктория» – 130 бел. Рублей;

Дети 7-14 лет - 80 бел. рублей;

Дети до 7 лет – бесплатно.

В отеле «Виктория&СПА» к Вашим услугам два ресторана: «Виктория Платинум» на 300 персон и банкет-холл на 16-м этаже с потрясающим видом на парк Победы на 70 мест.


Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»
Фото: ресторан «Виктория Платинум» 

Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»
Фото: банкет-холл на 16 этаже

Стоимость проведения банкета с ШОУ-ПРОГРАММОЙ:

Ресторан «Виктория Платинум» 1-й этаж – 160.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 210 бел. рублей);

Ресторан «Виктория Платинум»  16-й этаж – 160.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 210 бел. рублей).

Стоимость проведения банкета без ШОУ-ПРОГРАММЫ:

Ресторан «Виктория Платинум» 1-й этаж – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 170 бел. рублей);

Ресторан «Виктория Платинум»  16-й этаж – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 170 бел. рублей).

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – 220 бел. рублей!

Дети 7-14 лет – 90 бел. рублей;

Дети до 7 лет – бесплатно.


Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»
Фото: Отель «Виктория»

 

Все подробности уточняйте по телефонам:

+375 (17) 239-76-25;

+375 (17) 239-76-27;

+ 375 (44) 753-53-57 / + 375 (44) 739-39-88

 
 
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Отели «Виктория» и «Виктория&СПА» приглашают провести предновогодние банкеты в торжественной праздничной атмосфере. Изысканные деликатесы и уникальная...
 
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