Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»

В шоу-программе выступят звезда белорусской эстрады – Наталья Кудрина и джазовый певец с неповторимым романтическим стилем исполнения Антон Мартынов.

А также вас ожидает:

• Дед Мороз и Снегурочка

• ведущий с весёлыми конкурсами и розыгрышами

• живой звук – певица Татьяна Шатерник

• шоу-балет «Виктория»

• живой звук – саксофонист Антон Куликов

• DJ Klepa

• дискотека до утра

Отель «Виктория» предлагает два ресторана на выбор: «Виктория» вместимостью 120 человек и зал на 7 этаже «Созвездие Виктория» на 120 персон.





Фото: ресторан «Виктория»

Стоимость проведения банкета с ШОУ-ПРОГРАММОЙ:

Ресторан «Виктория» 1-й этаж – 150.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 200 бел. рублей, 25.12 – 120 бел. рублей);

Ресторан «Созвездие Виктория» – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 150 бел. рублей, 25.12 – 100 бел. рублей);

Стоимость проведения банкета без ШОУ-ПРОГРАММЫ:

Ресторан «Виктория» 1-й этаж – 110.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 160.00 бел. рублей, 25.12 – 80 бел. рублей) ;

Ресторан «Созвездие Виктория» – 80.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 110.00 бел. рублей, 25.12 – 60 бел. рублей)

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ!

Ресторан «Виктория» – 200 бел. Рублей;

Ресторан «Созвездие Виктория» – 130 бел. Рублей;

Дети 7-14 лет - 80 бел. рублей;

Дети до 7 лет – бесплатно.

В отеле «Виктория&СПА» к Вашим услугам два ресторана: «Виктория Платинум» на 300 персон и банкет-холл на 16-м этаже с потрясающим видом на парк Победы на 70 мест.





Фото: ресторан «Виктория Платинум»





Фото: банкет-холл на 16 этаже

Стоимость проведения банкета с ШОУ-ПРОГРАММОЙ:

Ресторан «Виктория Платинум» 1-й этаж – 160.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 210 бел. рублей);

Ресторан «Виктория Платинум» 16-й этаж – 160.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 210 бел. рублей).

Стоимость проведения банкета без ШОУ-ПРОГРАММЫ:

Ресторан «Виктория Платинум» 1-й этаж – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 170 бел. рублей);

Ресторан «Виктория Платинум» 16-й этаж – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 170 бел. рублей).

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – 220 бел. рублей!

Дети 7-14 лет – 90 бел. рублей;

Дети до 7 лет – бесплатно.

Все подробности уточняйте по телефонам:

+375 (17) 239-76-25;

+375 (17) 239-76-27;

+ 375 (44) 753-53-57 / + 375 (44) 739-39-88