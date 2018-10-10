Предновогодние банкеты в отелях «Виктория» и «Виктория&СПА»

В шоу-программе выступят звезда белорусской эстрады – Наталья Кудрина и джазовый певец с неповторимым романтическим стилем исполнения Антон Мартынов.
А также вас ожидает:
• Дед Мороз и Снегурочка
• ведущий с весёлыми конкурсами и розыгрышами
• живой звук – певица Татьяна Шатерник
• шоу-балет «Виктория»
• живой звук – саксофонист Антон Куликов
• DJ Klepa
• дискотека до утра
Отель «Виктория» предлагает два ресторана на выбор: «Виктория» вместимостью 120 человек и зал на 7 этаже
Стоимость проведения банкета с ШОУ-ПРОГРАММОЙ:
Ресторан «Виктория» 1-й этаж – 150.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 200 бел. рублей, 25.12 – 120 бел. рублей);
Ресторан «Созвездие Виктория» – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 150 бел. рублей, 25.12 – 100 бел. рублей);
Стоимость проведения банкета без ШОУ-ПРОГРАММЫ:
Ресторан «Виктория» 1-й этаж – 110.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 160.00 бел. рублей, 25.12 – 80 бел. рублей) ;
Ресторан «Созвездие Виктория» – 80.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 110.00 бел. рублей, 25.12 – 60 бел. рублей)
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ!
Ресторан «Виктория» – 200 бел. Рублей;
Ресторан «Созвездие Виктория» – 130 бел. Рублей;
Дети 7-14 лет - 80 бел. рублей;
Дети до 7 лет – бесплатно.
В отеле «Виктория&СПА» к Вашим услугам два ресторана:
Стоимость проведения банкета с ШОУ-ПРОГРАММОЙ:
Ресторан «Виктория Платинум» 1-й этаж – 160.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 210 бел. рублей);
Ресторан «Виктория Платинум» 16-й этаж – 160.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 210 бел. рублей).
Стоимость проведения банкета без ШОУ-ПРОГРАММЫ:
Ресторан «Виктория Платинум» 1-й этаж – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 170 бел. рублей);
Ресторан «Виктория Платинум» 16-й этаж – 120.00 бел. рублей (на даты 21.12, 22.12, 28.12, 29.12 – 170 бел. рублей).
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – 220 бел. рублей!
Дети 7-14 лет – 90 бел. рублей;
Дети до 7 лет – бесплатно.
Все подробности уточняйте по телефонам:
+375 (17) 239-76-25;
+375 (17) 239-76-27;
+ 375 (44) 753-53-57 / + 375 (44) 739-39-88