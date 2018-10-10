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Пинские байкеры выпустили видеоролик социальной рекламы ПДД
11.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
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Общественное объединение «Клуб авиационного и мотоциклетного спорта «Стремящиеся ввысь» (более известно под наименованием
В описании видео автор отметил: «Очень хотелось сделать что-то серьезное, вот сделал такую социальную рекламу к закрытию мотосезона в Пинске. В общем, строго не судите, очень старался сделать что-то годное. Ну, критика приветствуется соответственно.»
Пинский мотоклуб уже несколько лет участвует в проведении различных профилактических и информационно-просветительских акций по формированию безопасного поведения на дорогах. На постоянной основе совместно с пинским отделом ГАИ проводятся мероприятия кампании «Стань заметней в темноте».
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Общественное объединение «Клуб авиационного и мотоциклетного спорта «Стремящиеся ввысь» (более известно под наименованием «OVERHEAD МСС») выпустило видеоролик...
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