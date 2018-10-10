Пинские байкеры выпустили видеоролик социальной рекламы ПДД

Общественное объединение «Клуб авиационного и мотоциклетного спорта «Стремящиеся ввысь» (более известно под наименованием «OVERHEAD МСС» ) выпустило видеоролик социальной рекламы по тематике ПДД. Сюжет видео «Фликер» призывает к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах в темное время суток.

В описании видео автор отметил: «Очень хотелось сделать что-то серьезное, вот сделал такую социальную рекламу к закрытию мотосезона в Пинске. В общем, строго не судите, очень старался сделать что-то годное. Ну, критика приветствуется соответственно.»

Пинский мотоклуб уже несколько лет участвует в проведении различных профилактических и информационно-просветительских акций по формированию безопасного поведения на дорогах. На постоянной основе совместно с пинским отделом ГАИ проводятся мероприятия кампании «Стань заметней в темноте».

Посмотреть ролик можно здесь .