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Китай готовится к испытаниям секретного носителя ядерного оружия

11.10.2018 10:16 — Разное | Tut.by  
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Китайский стратегический бомбардировщик-невидимка H-20 готов к испытаниям и скоро совершит свой первый полет, сообщает Business Insider. Самолет создавался специально как носитель ядерного оружия. Источником вдохновения для китайцев стал американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.


Фото: thedrive.com

Данных о новой китайской разработке довольно мало. В августе Центральное телевидение Китая выпустило документальный фильм, в котором, в частности, сообщается, что H-20 называется Hong-20.

Из собственных источников порталу стало известно, что Hong-20 — это четырехмоторный бомбардировщик, построенный с использованием технологии стелс. Вероятнее всего, самолет будет вооружен ракетами CJ-10K, его полезная нагрузка составит десять тонн, а максимальная дальность полета составит 8000 км.

CJ-10K (ChangJiang-10, или Long Sword — «Длинный меч») имеет дальность пуска 2000 км (по другим данным — 3000 км) и создана с использованием технологий украинской крылатой ракеты «Коршун».

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Источником вдохновения для китайцев стал американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit.
 
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