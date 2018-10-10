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Оргазм европейцы и азиаты выражают по-разному. А вот боль - одинаково

11.10.2018 10:15 — Разное | Tut.by  
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Выражение вашего лица в момент наивысшего сексуального наслаждения зависит от того, из какой вы части света, утверждают ученые. Мимика европейцев и азиатов, испытывающих оргазм, сильно отличается, а вот боль и те и другие проявляют одинаково.


Фото: Reuters

К такому выводу пришла команда психологов, опубликовавшая результаты своей работы в журнале Национальной академии наук США PNAS.

Если быть точным, то представители западной культуры в момент оргазма широко открывают глаза и приоткрывают рот, в то время как люди из стран восточной Азии, напротив, поджимают губы и растягивают их в слабой улыбке.

Болевые же ощущения отображаются на лице европейцев и азиатов совершенно одинаково: опущенные брови, сморщенный нос и немного прищуренные глаза за счет напряжения верхней части щек.


Изображение: Chen et al., PNAS

Во всяком случае, именно так представители различных культур представляют себе — и воспринимают — мимику людей, переживающих эти максимально противоположные чувства.

Инициатива провести такое — не самое очевидное — исследование принадлежит психологам из Университета Глазго.

«Люди часто используют мимику для передачи какого-либо сообщения окружающим. Однако наблюдения указывают, что выражения лиц людей, испытывающих боль или оргазм, практически неотличимы друг от друга, что ставит под вопрос их роль в качестве эффективного средства коммуникации», — объясняют они сами смысл своей работы.

Чтобы наиболее точно выявить психологические и культурные стереотипы в этой области, ученые прибегли к помощи компьютерного моделирования — а именно, динамического генератора мимики, который «собирает» различные выражения лица на основе 42 параметров (положение век, челюстей, губных мускулов и так далее).

Отобрав наиболее характерные элементы мимики, исследователи создали на их основе несколько коротких анимационных роликов.

Участников эксперимента просили сначала пометить различные выражения лица как «боль», «оргазм» или «другое», а затем оценить обозначенную эмоцию по степени очевидности — от очень слабо выраженной до совершенно однозначной.

Всего участников было 80 — по 40 представителей западной и восточной культур.

Собрав таким образом первичную базу данных, ученые перемешали отобранные лица — и продемонстрировали их другой группе участников. На этот раз их было уже 104 — по 26 мужчин и 26 женщин из европейской и азиатской культур.

Просьба была той же: разделить выражения боли и оргазма и оценить интенсивность ощущения. Однако тут подход был уже более индивидуальным: хотя сами гримасы были одинаковыми, европейцам мимику демонстрировали на моделях с европейскими чертами лица, а азиатам — с азиатскими. Причем мужчинам показывали женское лицо той же расы, а женщинам — мужское.

Результаты оказались весьма убедительны: участники четко разделяли обе эмоции, полностью повторяя друг друга.

Однако если выражение боли у европейцев и азиатов оказалось одинаковым, то в восприятии мимики оргазма они разошлись.

По мнению исследователей, это отражает разницу двух культур в том, что касается открытого выражения восторга и удовольствия, и считается приемлемой в обществе нормой.

«В западной культуре люди ценят позитивно-возбужденные состояния, такие как радостно-взволнованная реакция и проявление энтузиазма, что часто ассоциируется с широко распахнутыми глазами и движениями рта. В тоже время люди азиатской культуры ценят сдержанное проявление чувств, что зачастую выражается в легкой полуулыбке с закрытым ртом», — объясняют они.

 
 
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Выражение вашего лица в момент наивысшего сексуального наслаждения зависит от того, из какой вы части света, утверждают ученые.
 
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