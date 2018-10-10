Жертвами природных катаклизмов за последние 20 лет стали 1,3 миллиона человек





4,4 млрд человек получили увечья, лишились крыши над головой или были вынуждены искать пристанища в других местах.

При этом мало кто учитывает экономический ущерб от стихийных бедствий, который, по оценкам, вырос в два с половиной раза и составляет 2,9 трлн долларов, пишет news.un.org .

Авторы нового доклада Управления ООН по снижению риска бедствий (УСРБ) об экономических последствиях природных бедствий проанализировали данные с 1998 по 2017 год и выяснили, что вероятность погибнуть в результате природных катастроф у жителей бедных стран в семь раз выше, чем у граждан богатых государств, а риск получить физические травмы, потерять жилье или стать вынужденным переселенцем там выше в шесть раз.

Экономические последствия ударов стихии в бедных странах тоже гораздо болезненнее. В абсолютном выражении самые большие потери – в развитых странах: в США, Китае и Японии. Однако, если рассматривать их как долю от национального валового продукта, то картина меняется. В Гаити эта цифра составляет 17,5 процента, в Гондурасе – 7 процентов, на Кубе - 4,6, в Грузии – 3,5 и в Таджикистане – 2,7.

«Больше всего от изменения климата страдают те страны, на которые приходится минимальный объем эмиссий парниковых газов, - отмечает руководитель Центра научных исследований в области эпидемиологии стихийных бедствий профессор Дебарати Гуха-Сапир. - А ведь экономические потери в странах с низким и средним уровнем дохода имеют тяжелейшие последствия для их азвития».

Точно оценить экономический ущерб от ударов стихии сложно, поскольку далеко не все страны собирают такие данные. Но, по оценкам Всемирного банка, в глобальном масштабе ежегодный показатель составляет 520 млрд долларов, а 26 млн человек каждый год оказываются в бедности.

Речь идет как о природных бедствиях, вызванных изменением климата, включая засухи, наводнения и ураганы, так и о геофизических явлениях, таких как землетрясения и цунами. Причем, на первые приходится 77 процентов всех экономических потерь от природных катаклизмов. Для сравнения, в период 1978-1997 гг. этот показатель составлял лишь 68 процентов.

«Доклад ясно демонстрирует, что экономический ущерб от экстремальных погодных явлений – непосильное бремя для государств и серьезное препятствие на пути сокращения бедности», - подчеркнул глава Управления по снижению риска бедствий Мами Мицутори.

В ООН работают с государствами над тем, чтобы они могли собирать более точные данные в этой области. Авторы исследования отмечают, что имея полное представление о финансовых потерях, правительства скорее начнут принимать меры по предупреждению природных катастроф.