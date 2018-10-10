На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

Соглашение было подписано в ходе встречи Министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко и председателя Национального совета молодежных и детских объединений России Геннадия Петушкова.





Также Псковская областная организация Российского союза молодежи намерена тесно сотрудничать с Витебской областной организацией БРСМ, и эти планы две молодежные структуры закрепили на бумаге.





Напомним, VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» проходит в Могилеве с 9 по 12 октября в рамках Форума регионов Беларуси и России. В его работе принимают участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.