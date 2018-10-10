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На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

11.10.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Соглашение было подписано в ходе встречи Министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко и председателя Национального совета молодежных и детских объединений России Геннадия  Петушкова.

На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

Также Псковская областная организация Российского союза молодежи намерена тесно сотрудничать с Витебской областной организацией БРСМ, и эти планы  две молодежные структуры закрепили на бумаге.

На VI Молодежном форуме в Могилеве заключены соглашения о сотрудничестве в рамках Форума регионов

Напомним,  VI Молодежный форум Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» проходит в Могилеве с  9 по 12 октября в рамках Форума регионов Беларуси и России. В его работе принимают участие представители молодежных и детских общественных объединений, молодежных парламентов, союзов молодых адвокатов и предпринимателей.

 
Теги: Могилев
 
 
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В рамках VI Молодежного форума Беларуси и России «Молодежь – за Союзное государство» Гродненская и Псковская областные молодежные организации подписали...
 
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