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Перспективы АПК и цифровой экономики обсудят сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России

11.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Перспективы АПК и цифровой экономики обсудят сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России
Сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России, который открылся 10 октября в Могилеве, пройдут заседания секций. Они будут посвящены пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

В завершающий день форума, 12 октября, состоится пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства" с участием глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина. Во время форума пройдет заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, будут обсуждены перспективы укрепления межпарламентских связей, а также роль парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

В программе форума - встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов двух стран. Впервые на полях форума пройдет Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий Беларуси и России. На форум соберутся более 20 губернаторов регионов России. Заявки на участие подали также 17 руководителей представительных органов власти российских регионов.

Будут подписаны более 70 документов о сотрудничестве - на межправительственном, областном и районном уровнях. Традиционно деловые круги заключат многомиллионные экспортные контракты. В нынешнем году их общая сумма планируется в размере не менее $500 млн. Главной особенностью форума станет выставка-ярмарка ремесел.

На национальных праздничных экспозициях пройдут мастер-классы, выставки-продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация блюд, соревнования и другие мероприятия. В течение всех дней работы выставки-ярмарки будет организована концертная программа "Содружество культур - содружество народов" с участием любительских коллективов Беларуси и России.

Будут открыты также площадки, где регионы Беларуси представят свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал. Форум проводится под эгидой Совета Республики и Совета Федерации.

 

БелТА.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России, который открылся 10 октября в Могилеве, пройдут заседания секций.
 
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