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А что выросло у вас?

11.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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А что выросло у вас?
Редакция «Свіслацкай газеты» объявляет фотоконкурс «Мой чудо-урожай».

Все лето вы заботливо поливали, укрывали от тумана и спасали от сорняков свой сад и огород? Вырастили огромные тыквы, разноцветные перцы, клубнику в форме сердца, засолили сто банок огурцов, или в вашем саду хороший урожай яблок? Сейчас самое время хвалиться своими дачными достижениями! Также предлагаем всем заядлым грибникам поделиться фотографиями своих находок.

Все желающие могут присылать фотографии на адрес электронной почты svisgaz@tut.by или в наши группы в соцсетях до конца октября.

Автора самого креативного фото ждут приятные сюрпризы от редакции.

Возможно, именно ваше фото победит в голосовании.

Желаем удачи!

 
 
Ссылка на источник 24
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Редакция «Свіслацкай газеты» объявляет фотоконкурс «Мой чудо-урожай».
 
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