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10 октября в Бресте открылась выставка «Краски Индии»
11.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
10 октября 2018 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась
Индия всегда привлекала людей контрастами, с которыми многие впервые познакомились благодаря индийскому кинематографу. В красивых фильмах всегда исполнялись мечты, добро и настоящая любовь побеждали. Поэтому творения индийских кинематографистов пользуются неизменным успехом у зрителей разных стран.
Подруга подарила Оксане Мюллер первое настоящее сари – традиционную женскую одежду, своеобразный символ страны. Первые упоминания о сари относятся к 3000 году до н.э. Современные сари метражом от 5,5 до 9 метров при ширине 1,2 метра позволяют женщине любой комплекции выглядеть стройной и красивой.
Первое сари пробудило в Оксане коллекционера. Расширение границ и развитие интернет торговли позволили значительно расширить коллекцию. Интересные предметы Мюллер искала по всему миру. Что-то дарили друзья, возвращаясь из поездок в Индию, несколько ювелирных украшений подарил посол Индии в Беларуси во время личной встречи с Оксаной Валерьевной.
Вдоль стен выставочного зала музея разместились манекены в традиционной индийской одежде, украшенной богатой вышивкой. Под стеклом – книги, небольшие статуэтки индийских богов, отражая свет, поблескивают браслеты, колье, серьги.
Музейный этикет не позволяет прикасаться к предметам в экспозиции руками, но никто не помешает все внимательно рассмотреть.
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10 октября 2018 года в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Краски Индии». В экспозиции представлены 156 предметов из частной коллекции...
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