12 октября – республиканский День спирометрии и ХОБЛ

Всемирный день спирометрии и легочного здоровья был введен в медицинский календарь недавно – в 2010 году. С инициативой к проведению данного события выступил целый ряд международных медицинских организаций, занимающихся борьбой с проблемами в области лёгочных заболеваний. Ведь именно метод проверки состояния дыхательной системы человека, называемый спирометрией, позволяет оценить легочное здоровье пациента, измерить объём легких и скорость его дыхания. Основная его цель - привлечение населения к регулярному обследованию органов дыхательной системы, что в дальнейшем будет способствовать ранней диагностике и выявлению бронхообструктивных патологий, которые чаще всего проявляются в виде хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).



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ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) - это хроническое воспалительное заболевание, для которого характерно устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких. Это недостаточно диагностируемая, угрожающая жизни болезнь легких, препятствующая нормальному дыханию и полностью неизлечимая, лечение позволяет только замедлить развитие болезни.

Основными симптомами заболевания являются: одышка (или ощущение нехватки воздуха), затрудненное дыхание, патологическая мокрота (смесь слюны и слизи в дыхательных путях) и хронический кашель. Наличие данных симптомов приводит к быстрой утомляемости и потере трудоспособности больного. Вследствие этих симптомов организм страдает от хронической кислородной недостаточности, которая пагубно влияет практически на все обменные процессы и зачастую приводит к инвалидности. Необходимо помнить, что вначале болезнь чаще всего бессимптомна, а это может привести к запущенности и необратимости процесса.

Сегодня в мире насчитывается более 600 миллионов людей, страдающих ХОБЛ. Каждые 10 секунд ХОБЛ убивает одного человека в мире. Распространенность ХОБЛ неуклонно увеличивается, причем у женщин гораздо быстрее, чем у мужчин. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году ХОБЛ станет третьей по значимости причиной смерти в мире. Главная задача Дня лёгочного здоровья заключается в необходимости информирования населения о пагубном воздействии вредных привычек, и курения в частности, не только на своё здоровье, но и на здоровье окружающих и близких вам людей. Ведь, например, пассивное курение вредит здоровью ничуть не меньше, чем активное, особенно если это касается детей и подростков. Кроме курения не менее серьезными возможными причинами заболеваний лёгких являются: проживание в районах с неблагоприятным экологическим фоном, работа на предприятиях химической промышленности, вынужденное постоянное вдыхание дыма, который образуется от сгорания дров, угля и т.д.

Самой частой причиной возникновения ХОБЛ является курение, многие заядлые курильщики даже не задумываются о том, что они уже больны. Статистика показывает что число болеющих ХОБЛ, к сожалению, растет, косвенно в этом виноваты экология и модная привычка курения кальяна.

Основным и наиболее эффективным методом выявления ХОБЛ является спирометрия. Спирометрия - это метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объемных и скоростных показателей дыхания. Метод достаточно простой, точный и абсолютно безопасный. Именно поэтому, пропаганде этого метода диагностики посвящен Всемирный день спирометрии. Исследование абсолютно безвредное, протовопоказаний и возрастных ограничений у него нет. Практически во всех территориальных поликлиниках нашей области имеются спирометры.

Для чего нужна спирометрия:

проводится всем здоровым людям для определения жизненной емкости легких;

проводится для определения риска развития заболеваний легких у курильщиков, а также у работников вредных производств;

проводится перед хирургическим вмешательством для оценки степени операционного риска;

необходимо при первичном обследовании и наличии признаков болезни (кашель, хрипы, одышка, свистящее дыхание);

проводится для диагностики заболеваний легких, подбора терапии и дальнейшего наблюдения в ходе лечения для оценки эффективности терапии.

Исследование необходимо для получения информации о влиянии других заболеваний на функции легких;

проводится для определения прогноза заболевания, для экспертной оценки трудоспособности или временной утраты трудоспособности, а также для определения пригодности к работе в специальных условиях.

Как самостоятельно определить есть ли у Вас проблемы с дыханием? Пройдите несложный тест.

Как часто вы откашливаете мокроту?

Как часто во время вдоха/выдоха у вас слышны шумы в груди (хрипы, свист, клокотание)?

Как часто у вас возникает одышка во время физической нагрузки (когда вы поднимаетесь по лестнице или какое-то время без остановки в гору)?

За каждый ответ «очень часто» - 1 балл, «часто» - 2 балла, «иногда» - 3 балла, «редко» - 4 балла, «никогд»" - 5 баллов.

Сколько лет вы курите (курили)?

Более 30 лет - 1 балл

21-30 лет - 2 балла

11-20 лет - 3 балла

10 лет и меньше - 4 балла

никогда не курил(а) - 5 баллов

Сколько вам лет?

70 лет и старше - 1 балл

60-69 лет - 2 балла

50-59 лет - 3 балла

40-49 лет - 4 балла

менее 40 лет - 5 баллов

Если при ответе на вопросы вы набрали 18 баллов и меньше, вероятность развития ХОБЛ в виде хронического бронхита или эмфиземы легких высока. Вам следует обратиться к врачу и пройти обследование. Тем самым вы обезопасите себя и предупредите возможные последствия ХОБЛ.

Каждый, кто заботится о своем здоровье, может сделать выбор в пользу профилактики заболеваний и пройти спирометрию.

Стасевич Галина Степановна, зав. отделением

организационно-методического обеспечения

Брестского областного ЦГЭиОЗ