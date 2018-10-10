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В результате "форсажа" водитель "Лексуса" повис на разделительном ограждении

11.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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10 октября 2018 года около 23:30 часов 38-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки "Лексус", двигаясь по ул.Московской в г.Бресте, по направлении от проспекта Машерова к ул.Пионерской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59595.php

В результате "форсажа" водитель "Лексуса" повис на разделительном ограждении

При осуществлении маневра поворота налево (на ул.Пионерскую) не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на разделительное заборное ограждение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59595.php

В результате "форсажа" водитель "Лексуса" повис на разделительном ограждении

В результате ДТП водитель не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, "Лексус" пришлось снимать с заборного ограждения сотрудникам МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59595.php

В результате "форсажа" водитель "Лексуса" повис на разделительном ограждении

В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59595.php

В результате "форсажа" водитель "Лексуса" повис на разделительном ограждении


Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59595.php

В результате "форсажа" водитель "Лексуса" повис на разделительном ограждении

 
Теги: Брест
 
 
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10 октября 2018 года около 23:30 часов 38-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки "Лексус", двигаясь по ул.Московской в г.Бресте, по направлении от проспекта...
 
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