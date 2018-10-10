10 октября 2018 года около 23:30 часов 38-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки "Лексус", двигаясь по ул.Московской в г.Бресте, по направлении от проспекта Машерова к ул.Пионерской.



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При осуществлении маневра поворота налево (на ул.Пионерскую) не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на разделительное заборное ограждение.



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В результате ДТП водитель не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, "Лексус" пришлось снимать с заборного ограждения сотрудникам МЧС .



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В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь.



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Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте ПДД!



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