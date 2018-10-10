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В Барановичском госуниверситете запустили бизнес-инкубатор

11.10.2018 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барновичском государственном университете запустили бизнес-инкубатор для молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе БарГУ Владимир Климук.


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В Барановичском госуниверситете запустили бизнес-инкубатор

Бизнес-инкубатор в вузе заработал в сентябре. Уже запущены два проекта. В частности, у учащихся 8-10 классов школ и гимназий Барановичей появилась возможность по субботам посещать бизнес-школу. Ее программа включает тренинги, мастер-классы, бизнес-кейсы и практические занятия, обязательное посещение бассейна. В течение двух месяцев юношей и девушек научат разрабатывать бизнес- и инновационные проекты. Затем они смогут презентовать свои идеи общественности, протестировать их в реальном секторе экономики.

Также в бизнес-инкубаторе открылся дошкольно-образовательный центр "Университет для детей". Для малышей 3-6 лет разработан обучающий комплекс, который включает занятия по интеллектуально-творческому развитию, культуре речи, робототехнике, изучению английского языка, детский фитнес.

"Наша задача - развить способности детей и молодежи, привить навыки предприимчивости, научить грамотно разрабатывать проекты, - подчеркнул Владимир Климук. - В качестве кураторов привлекаем студентов старших курсов - будущих экономистов, воспитателей и педагогов, практических психологов. Таким образом они получают практику работы с целевой аудиторией".

Бизнес-инкубатор Барановичского госуниверситета в перспективе будет расширять направления деятельности. Например, в ближайшее время для учащихся среднего и старшего возраста начнет работу школа юного программиста. Ребята смогут изучать языки программирования с++ и с# на начальном уровне, а также углубленно.

 
 
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В Барновичском государственном университете запустили бизнес-инкубатор для молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе БарГУ Владимир...
 
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