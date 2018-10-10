Новый КЗОТ. Станут ли работники защищеннее, а работодатели - гуманнее?

Перевод на другое место

В частности, в законопроекте концептуально пересмотрен вопрос о временном переводе работника к другому нанимателю. Предусматривается новый вид временного перевода - на другую работу, в том числе к другому нанимателю, с согласия работника на срок до шести месяцев в течение календарного года. Для этого вида временного перевода наличие таких условий, как производственная необходимость или простой, не требуется. Достаточно желания работодателя, его договоренности с другим нанимателем и согласия работника.

Законопроектом устанавливаются особенности правового положения работника при временном переводе. Так, трудовой договор с ним не прекращается, а новый не заключается. На время работы у другого нанимателя человек обязан подчиняться правилам его внутреннего трудового распорядка, выполнять его письменные и устные приказы. Со своей стороны наниматель обязан обеспечить работнику соответствующие условия труда, в том числе отвечающие требованиям по его охране. Труд на временном месте оплачивается согласно выполняемой работе. Но зарплата не должна быть ниже среднего заработка на прежнем месте.

Работа на расстоянии

В ТК появится новая глава, устанавливающая особенности регулирования труда тех, кто работает дистанционно, сообщает БЕЛТА. Вполне возможна ситуация, при которой работнику нет необходимости иметь точно определенное рабочее место. Он может выполнять свою работу, находясь где угодно. Очевидно, что с течением времени число людей, работающих в мобильном режиме, будет только возрастать. Задача состоит в том, чтобы вывести их из неформального сектора и включить в систему трудовых отношений. В новой главе ТК раскрывается понятие дистанционной работы. Под ней понимается выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий, вне места нахождения нанимателя. На дистанционных работников будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков. Самостоятельно в трудовом договоре будут определяться условия обмена документами и информацией, особенности режима труда и отдыха, порядка предоставления отпуска и так далее.

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Одинокий родитель

В Трудовом кодексе раскрывается новый термин - «одинокий родитель». Наравне с матерями к ним будут относиться отцы, усыновители, удочерители, не состоящие в браке и воспитывающие ребенка в одиночку по причине того, что другой родитель умер, лишен родительских прав, признан недееспособным, объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим. На одиноких родителей будут распространяться гарантии по защите от увольнения, предусмотренные для одиноких матерей ст. 268 Трудового кодекса. В законопроекте предусматриваются нормы, направленные на создание дополнительных условий по вовлечению отцов в воспитание детей. При рождении в семье ребенка папа по желанию сможет уйти в неоплачиваемый отпуск на 14 календарных дней. Другая продолжительность отпуска, а также его оплата могут быть предусмотрены коллективным договором или самим нанимателем. Отпуск будет предоставляться по заявлению отца в течение шести месяцев после рождения ребенка и позволит создать условия для ухода за новорожденным обоими родителями одновременно, если у них будет такое желание.

Изменениями, которые предусмотрены в ст. 263 ТК, снимаются отдельные ограничения для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Так, наниматель сможет привлекать таких мам к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, в выходные дни и направлять их в служебную командировку с их письменного согласия.

Контракт и зарплата

В Трудовом кодексе появится глава, которая предусматривает особенности регулирования трудовых отношений, основанных на контракте. В ТК имплементируются нормы Декрета от 26 июля 1999 года №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», а также других нормативных документов, имеющих определяющее значение для применения контрактной формы найма. Так, в кодекс включаются условия об обязательном повышении тарифной ставки (оклада) до 50%. В обновленном кодексе учтено, что для работников бюджетных и других организаций, получающих субсидии, тарифная ставка (оклад) повышается за счет бюджета. Поэтому предлагается дополнить ТК нормой, предусматривающей, что размер такого повышения устанавливается, изменяется в пределах средств, предусмотренных по законодательству на оплату труда на финансовый, календарный год.

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Кнут и пряник

Среди других новаций - поощрительный отпуск до пяти календарных дней, который обязательно будет предоставляться контрактникам, и предельный максимальный срок действия контракта в пять лет. Люди будут получать зарплату с периодичностью не реже раза в месяц и проходить аттестацию как минимум раз в три года. Недобросовестное выполнение обязанностей независимо от того, привлекался ли человек к дисциплинарной ответственности, будет грозить ему уменьшением или лишением премий всех видов. А за прогулы придется поплатиться таким же количеством отпускных дней. Кроме того, в Трудовой кодекс включается новая норма, устанавливающая, что увольнять работника по истечении срока действия контракта будут после предварительного, но не позднее чем за один месяц, уведомления соответствующего профсоюза.

Договор

Марина ЛУНЕВА