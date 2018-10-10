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«Все профессии важны». А какую выбрать, чтобы много зарабатывать?

11.10.2018 10:20 — Разное | Аргументы и факты  
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«Все профессии важны». А какую выбрать, чтобы много зарабатывать?
Фото из открытых источников
  • В прошлом году «АиФ» писал о том, сколько в Беларуси вакансий с зарплатой 900-1000 рублей и выше. Интересно, как с тех пор изменилась ситуация с оплатой труда? В. Малышев, Минск

Было

По данным на конец мая - начало июня 2017 года, в Общереспубликанском банке вакансий Государственной службы занятости Республики Беларусь было свыше 49 000 записей. Однако предложений о трудоустройстве с зарплатой около 1000 руб. или больше относительно общего количества нашлось немного.

Так, вариантов с зарплатой от 900 до 1200 руб. в месяц набралось около 1000. Также было 400 вакансий с зарплатой от 1200 до 1500 руб., около 150 - от 1500 до 1800 руб., 55 - от 1800 до 2100 руб., 24 - от 2100 до 2400 руб., 10 - от 2400 до 2700 руб., 43 - выше 2700 руб.

«Все профессии важны». А какую выбрать, чтобы много зарабатывать?
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Стало

Ситуация изменилась в лучшую сторону. Выросло количество вакансий - на начало октября 2018 года их было больше 81 000. Предлагается свыше 4300 вакансий с зарплатой от 900 до 1200 руб. Причем требуются самые разные специалисты, необязательно с высшим образованием.

«Все профессии важны». А какую выбрать, чтобы много зарабатывать? Люди каких профессий лишатся работы в будущем?

Например, в автобусный парк Гродно искали водителя автомобиля с зарплатой от 900 руб. Требования - общее среднее образование, наличие прав категории «Д», стаж работы водителем не меньше полугода.

На зарплату от 911 руб. в Молодечно требовался машинист экскаватора, от 1000 руб. в Борисове - рамщик, от 900 руб. в Новополоцке - каменщик, от 1200 руб. там же - электросварщик ручной сварки, от 900 руб. в Петковичах - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и т.д.

Зарплата-мечта

Есть больше 1000 вакансий с окладом от 1200 до 1500 руб. Найти работу могут специалисты как с высшим, так и с профессионально-техническим и средним образованием. Например, на предприятие в Фаниполе требовался электрогазосварщик, обладающий навыками сварки алюминия на полуавтоматах, с зарплатой от 1500 руб., в Жодино нужен был токарь-расточник с окладом почти 1500 руб., в Минске искали главного инженера с зарплатой от 1352 руб.

«Все профессии важны». А какую выбрать, чтобы много зарабатывать?
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Значительно больше стало вакансий и с совсем уж солидными по белорусским меркам зарплатами - от 1500 до 1800 руб. Наравне с разнообразными директорскими и прочими начальническими вакансиями предлагалось и много рабочих - в Сморгони требовался штукатур на зарплату от 1700 руб., в Минске - маляр и плотник-бетонщик на зарплату от 1500 руб., в Бресте - арматурщик на зарплату от 1600 руб.

Еще по 270 вакансиям готовы платить 1800-2100 руб. Здесь уже чаще нужны директора, главные инженеры, начальники и всевозможные эксперты. Так, в Чаусском районном исполкоме искали руководителя с высшим образованием на зарплату от 1920,75 руб., в Китайско-Белорусском СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» (Заболотский с/с, Станов-Водица) - помощника руководителя организации с высшим образованием и свободным владением китайским языком на зарплату от 1854 руб. При этом выйти на доход от 2000 руб. в месяц также вполне реально, если вы, например, электромеханик по лифтам с общим средним образованием и опытом работы. Такая вакансия была открыта в Гомеле. Аналогичную зарплату предлагают каменщику не ниже четвертого разряда в Гродно.

Супервакансии

Если в 2017 году в Общереспубликанском банке вакансий было всего 43 предложения о трудоустройстве с зарплатой выше 2700 руб., то теперь - 111. Причем специалисты нужны на удивление самые разные: от электросварщиков (Островец, от 3000 руб.) до операторов машинного доения (Корма, от 4000 руб.) и спортсменов-инструкторов (Минск, от 10 000 руб.).

Евгений ОЛЕЙНИК

Уважаемые читатели! Заметили ли вы, что зарплаты в Беларуси за минувший год выросли? Расскажите нам об этом в своих письмах.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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