Наведение красоты на Городокщине

Для наведения порядка нет неподходящего времени в Вировлянском сельсовете. Ни дождь, ни резкие колебания столбика термометра не нарушают выполнение плана мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Сельчане искренне любят свою малую родину, любят то, чем они занимаются. Совместными усилиями сделан огромный шаг к комфортной жизни. В районном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и санитарное состояние населенных пунктов Вировлянский сельсовет представлен в номинации «Лучший сельсовет».

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