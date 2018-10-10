Ястреб выпорхнул из ООН

Краеугольным камнем современной системы международных отношений является Организация Объединенных Наций. То, что нации до сих пор не объединены по-настоящему – это факт, но также фактом является то, что в мире имеется только одна универсальная международная организация, т. е. такая, в которую входят все государства, и это – ООН. И поэтому она – уникальная площадка, где высказаться могут все и по любому вопросу.

Хотя, по сути – и по Уставу – ООН должна быть не площадкой, а уютным светлым гнездом мира. Но… что есть, то есть! Хоть высказаться можно.

Отсюда и высокая роль спикеров, особенно постоянных представителей тех или иных стран в ООН. Конечно, их значение не сравнится с лидерами государств, но те съезжаются на сессию Генеральной ассамблеи только раз в году, да и то не всегда, а Организация работает круглый год. Что делать? Вот поэтому-то в течение года, от сессии до сессии, точку зрения своего правительства и внешний курс своей страны представляют именно они – постоянные представители.

Данная должность важна, престижна, а, главное, умному спикеру позволяет прославиться на мировом уровне… Неумному – тоже, но в негативном плане. Хотя в Америке говорят: «Неважно как попасть в новости, лишь бы попасть!», потому что там самое главное –паблисити.

Тем удивительней новость, которая касается одного из самых ярких представителей, точнее, представительниц при ООН – Никки Хейли. Она выступала от имени США, и вот сенсация – Хейли совершенно неожиданно объявила о своей отставке. Не будем спорить, насколько она соответствовала своей должности с дипломатической точки зрения, но то, что она точно соответствовала нынешнему курсу США и представляла его действительно ярко, иногда даже чересчур, – это неоспоримо.

Можно не сомневаться, уход Никки Хейли с этого поста знаковый. Она вообще знаковая фигура, и стала таковой еще в самый момент назначения на должность. Многие недоумевали, как Дональд Трамп, объявивший в ходе предвыборной кампании своим намерением улучшить отношения с Россией, мог поставить на столь важный участок человека, обвиняющего Москву во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но это как раз объясняется довольно просто: к ООН американский лидер относится в высшей степени пренебрежительно. При этом, как утверждают, именно Хейли удалось убедить его в том, что работа в этой организации крайне важна для Америки.

Важность своей работы Хейли понимала, как необходимость ретранслировать, резонировать и гиперболизировать с трибуны ООН весь негатив, поднявшийся в США по отношению к России, с которой Трамп, вроде как, хотел договариваться. И вот мы услышали такие «перлы» с трибуны, где дипломатичность выражений когда-то была нормой. Никки признавалась в апреле 2017-го: «Я била Россию по голове больше, чем могу сосчитать. Потому что, если они делают что-то плохое, мы должны их в этом уличить». Или в апреле 2018-го: «В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле, это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Мы не хотим быть другом тому, кому не можем верить».

И после таких слов кто-то еще верит, что Нации действительно Объединенные?! Что ж, Никки сделала очень много для подрыва авторитета ООН, в важности которой, якобы, убеждала Трампа. И в американо-российское охлаждение она вбросила немало своих личных льдин. Но вот в чем она точно соответствовала курсу Трампа, так это в антииранской риторике. Может, ради этой громкой риторики Трамп и направил Хейли в ООН, понимая, что разумных доводов против иранской ядерной сделки не существует и недостачу нужно компенсировать криком?

Данную функцию Никки Хейли выполнила блестяще. Хоть никого не убедила, даже союзников по НАТО, зато всех заставила заткнуть уши. И на том спасибо! – сказал Трамп. Вот Хейли и уходит из ООН…

Что ж, по фигуре того, кто ее заменит, можно будет попробовать догадаться о том, какой поворот в американской политике готовит Трамп и готовит ли он его вообще.

Судя по прессе, хозяин Белого дома сейчас рассматривает пять кандидатур. Имена всех, кто находится в списке, Белый дом пока не сообщает, но три фамилии проступают сквозь флер секретности особенно ярко. Как некогда сама Никки Хейли.

Итак, кандидатура №1 – дочь Дональда Трампа Иванка. Однако к ней мы вернемся чуть позже, ибо официальные источники, очевидно, из боязни вляпаться в «семейственность», все же вперед называют две другие фамилии. Дина Пауэлл. «Дине эта должность понравится, – сказал Трамп. – Она, безусловно, является человеком, чью кандидатуру я бы рассмотрел. Я рассматриваю ее кандидатуру». 45-летняя Пауэлл (девичья фамилия Хабиб) – американка египетского происхождения из коптской православной семьи. Эта кандидатура в духе времени – показывает, что Трамп не такой уж враг эмигрантов. Затем американский посол в Германии Ричард Гренелл. Тоже вполне современная кандидатура, ибо Гренелл открыто придерживается традиционных взглядов в политике и нетрадиционных – в сексе. Получается, Трамп не такой уж отъявленный гомофоб, хоть и правый.

Но прежде всего он – любящий отец. И вот тут Иванка вне всякой конкуренции. К тому же ей и без того приписывают статус влиятельной «принцессы Белого дома», а Трамп уже выразил уверенность, что старшая дочь стала бы «невероятно хорошим» постпредом. Но… он-де не может ее назначить, дабы не быть обвиненным в той самой семейственности. А, согласитесь, у Трампа и без того хватает «обвинений».

Сама «первая дочь» в своем «Твиттере» уже заявила, что новым постпредом будет не она. «Для меня честь служить в Белом доме (официальным советником папы – В. Е.) вместе со многими замечательными коллегами, и я знаю, что президент выдвинет сильную кандидатуру на замену для постпреда Хейли», – написала Иванка Трамп. Мы же полагаем, что Иванке было бы просто скучно в ООН. И потом, у нее нет столько ястребиной злости, сколько есть у Хейли.

Так что переворот произошел не на поверхности, а под ковром американской власти. Уход Хейли означает, что в Белом доме возник новый тандем – помощника на нацбезопасности Болтона и госсекретаря Помпео, которые не захотели видеть рядом с собой столь яркую личность как Никки Хейли. Она слишком много притягивала внимания своими криками.

Кстати, ради нее мы даже обратились к словарю Ожегова: есть ли женский род у слова «ястреб»? Как и полагали, нет. Так что из ООН выпорхнул только один ястреб женского рода, а два остались в Белом доме. Является ли сам Трамп ястребом – покажет только время…