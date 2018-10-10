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Беларусь и Россия подпишут документы по поставкам сельхозпродукции
11.10.2018 10:32 — Разное | Ежедневник
Балансы о поставках продукции агропромышленного сектора на следующий год полностью согласованы.
Как сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый на встрече со своим российским коллегой Алексеем Гордеевым, контракт будет подписан 12 октября на V Форуме регионов, который проходит в Могилеве, передает
«Балансы нами уже полностью согласованы, они парафированы на уровне заместителей министров», - сказал белорусский вице-премьер.
Он также сообщил, что церемония подписания планируется провести в присутствии главы Совета Республики Михаила Мясниковича и спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Также ожидается присутствие и руководителей некоторых регионов России.
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Балансы о поставках продукции агропромышленного сектора на следующий год полностью согласованы.
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