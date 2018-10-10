



Балансы о поставках продукции агропромышленного сектора на следующий год полностью согласованы.

Как сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый на встрече со своим российским коллегой Алексеем Гордеевым, контракт будет подписан 12 октября на V Форуме регионов, который проходит в Могилеве, передает БЕЛТА .

«Балансы нами уже полностью согласованы, они парафированы на уровне заместителей министров», - сказал белорусский вице-премьер.

Он также сообщил, что церемония подписания планируется провести в присутствии главы Совета Республики Михаила Мясниковича и спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Также ожидается присутствие и руководителей некоторых регионов России.

Количество поставок сельхоз продукции в Россию были обговорены на высшем уровне между Министерствами стран.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия подпишут документы по поставкам сельхозпродукции Балансы о поставках продукции агропромышленного сектора на следующий год полностью согласованы.

После подписания документов информация будет доложена президентам обеих стран, добавил Русый.