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Беларусь и Россия подпишут документы по поставкам сельхозпродукции

11.10.2018 10:32 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Россия подпишут документы по поставкам сельхозпродукции

Балансы о поставках продукции агропромышленного сектора на следующий год полностью согласованы.

Как сообщил вице-премьер Беларуси Михаил Русый на встрече со своим российским коллегой Алексеем Гордеевым, контракт будет подписан 12 октября на V Форуме регионов, который проходит в Могилеве,  передает БЕЛТА.

«Балансы нами уже полностью согласованы, они парафированы на уровне заместителей министров», - сказал белорусский вице-премьер.

Он также сообщил, что церемония подписания планируется провести в присутствии  главы Совета Республики Михаила Мясниковича и спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Также ожидается присутствие и руководителей некоторых регионов России.
Количество поставок сельхоз продукции в Россию были обговорены на высшем уровне между Министерствами стран.

После подписания документов информация будет доложена президентам обеих стран, добавил Русый.

 
 
Теги: Могилев
 
 
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Балансы о поставках продукции агропромышленного сектора на следующий год полностью согласованы.
 
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