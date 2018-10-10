Церемонию открытия Евроигр готовит Игорь Крутой

Показать Беларусь гостям во всей красе – такую задачу поставил композитор Игорь Крутой. Именно он займется церемониями открытия и закрытия Евроигр, передает телеканал «МИР 24».



«Шоу такого уровня - это даже не «Новая волна», не «Премия МузТВ», это не «Песня года». Все серьезнее. Стадион. Задача – сделать стадион камерной площадкой, чтобы все было как на ладони», – поделился Крутой.

Композитор также подчеркнул: важно показать дух, самобытную культуру и традиции белорусского народа.

Для этого компания Крутого будет использовать новейшие технологии. А вот детали сценария пока неизвестны. Концепцию шоу еще прорабатывают с белорусской стороной.



Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Атлеты будут состязаться в 15 видах спорта.