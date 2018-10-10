|
Церемонию открытия Евроигр готовит Игорь Крутой
11.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Показать Беларусь гостям во всей красе – такую задачу поставил композитор Игорь Крутой. Именно он займется церемониями открытия и закрытия Евроигр, передает телеканал «МИР 24».
Композитор также подчеркнул: важно показать дух, самобытную культуру и традиции белорусского народа.
Для этого компания Крутого будет использовать новейшие технологии. А вот детали сценария пока неизвестны. Концепцию шоу еще прорабатывают с белорусской стороной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)