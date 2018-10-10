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Белорусская пловчиха Шкурдай выиграла серебро Юношеских Олимпийских игр на дистанции 50 м баттерфляем

11.10.2018 11:24 — Разное | Tut.by  
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В четвертый соревновательный день на III летних Юношеских Олимпийских играх очередные комплекты наград разыграли пловцы. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем, сообщает НОК Беларуси.


Фото: НОК Беларуси

На пути к этому финалу Настя одержала два победы: сперва безоговорочно выиграла квалификацию (26,56), а в полуфинале разделила первую строку с немкой Ангелиной Кехлер (26,65). Результат Насти в финале – 26,62 секунды. Ее превзошла шведская пловчиха Сара Шиневик (26,40). Замкнула тройку призеров россиянка Полина Егорова (26,68).

Тренер Анастасии Шкурдай Ольга Ясенович: «Результатом почти довольны. Медаль есть. Когда ехали в Аргентину, даже не строили планов, знали, что все девочки гораздо старше Насти. У нее еще все впереди. 11 октября ей предстоит преодолеть еще одну дистанцию. Хочется побороться и на сотне баттерфляем. Надеюсь, участие в Юношеской Олимпиаде подтолкнет Настю к лучшим результатам в будущем».

15-летняя Анастасия родилась в Бресте. В этом году выиграла юниорский чемпионат мира в дисциплине 100 метров баттерфляем.

Для белорусской команды это третья медаль на Играх в Буэнос-Айресе. Ранее золотую награду завоевал дзюдоист Артем Колосов. Серебряную – гребец академического стиля Иван Брынза. Еще одно золото в составе объединенной команды записал на свой счет Артем Колосов.

 
Теги: Брест
 
 
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В четвертый соревновательный день на III летних Юношеских Олимпийских играх очередные комплекты наград разыграли пловцы. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала...
 
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