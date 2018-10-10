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ICANN проведет сегодня первое в истории обновление криптоключей, возможны сбои в интернете

11.10.2018 11:20 — Разное | БелТА  
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ICANN проведет сегодня первое в истории обновление криптоключей, возможны сбои в интернете
Фото blog.ukrnames.com

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная корпорация по управлению доменными именами (ICANN) проведет сегодня первую в истории замену криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). В связи с этим пользователи по всему миру могут столкнуться с трудностями при работе с интернетом.

На сайте ICANN сообщается, что замена криптографических ключей начнется 11 октября (в 19.00 по минскому времени). В корпорации также прогнозируют, что смена ключей пройдет бесперебойно и процент пользователей, которые испытают сложности при работе с интернетом, будет невелик.

Криптографические ключи для защиты системы доменных имен были созданы по инициативе ICANN. DNS преобразует текстовое имя ресурса в числовой адрес, после чего устанавливается соединение. Как сообщает ТАСС, ICANN обнаружила в этой системе уязвимости, из-за которых злоумышленники получают возможность перехватывать запрос с компьютера пользователя и направлять его на свой сайт. Расширение DNS Security Extensions (DNSSEC) устраняет данную уязвимость.

Обновление ключей планировалось провести еще в 2017 году, однако тогда выяснилось, что достаточно высокая доля операторов к ней не готова. В ICANN отметили, что клиентов операторов, не перешедших на DNSSEC и работающих с DNS, обновление ключей защиты никак не затронет. Тем не менее, в организации рекомендуют всем операторам перейти на новое расширение, так как оно уменьшит вероятность перехвата доменных имен.

ICANN - международная некоммерческая организация, созданная в 1998 году для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования сети Интернет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная корпорация по управлению доменными именами (ICANN) проведет сегодня первую в истории замену криптографических ключей,...
 
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