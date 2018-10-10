Улучшители почвы. Что добавить в землю перед зимой?

Испытанное средство

Многие хватаются за любую возможность обзавестись навозом. В одних случаях его можно брать не раздумывая, но в других надо учитывать все связанные с этой покупкой подводные камни.

Конский

На что годится. В свежем и высушенном виде может вноситься под некоторые культуры с осени, при надлежащей подготовке хранится до следующего года. Подстилку можно использовать как компонент компоста или засыпать ею почву под деревьями и кустарниками (отступив от самих стволов).

Коровий

Подстилочный навоз ненамного уступает конскому по составу, а применяется и складируется так же. Правда, работать с ним неприятно, а у сорняков после его внесения случается «демографический взрыв».

На что годится. Свежий подстилочный навоз можно осенью разбросать по грядкам, где на следующий год запланировано выращивание любых культур, кроме корнеплодов, а также под кустами крыжовника (ориентировочная доза – 2–6 кг/м2), затем перекопать. С жижей можно поступить аналогично, добавляя ещё опилки или резаную солому. Но жидкое «золото» лучше всего переслоить с землёй или другими сухими добавками (торфом, соломой, опавшими листьями) в компостном коробе и использовать только через 2 года.

Хранение

Большое количество конского или коровьего подстилочного навоза лучше хранить в плотном штабеле шириной и высотой 1,5 м или в большом компостном коробе и обязательно засыпать сверху слоем земли не меньше 20 см.

Птичий

Птицефабрики иногда предлагают дачникам использованную подстилку из курятников. Её лучше срочно пустить в дело. Если оставить большую кучу пропитанных помётом опилок на участке, в тёплую погоду в её недрах начнутся адские химические реакции с соответствующими запахами и саморазогревом.

Сухой птичий помёт без подстилки осенью вносить нецелесообразно – лучше приберечь его на следующий сезон для подкормок.



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На что годится. Подстилку с помётом можно добавить под перекопку на все грядки, кроме тех, где будут корнеплоды. Примерная доза: 1–2 кг на кв. м. Также она отлично подойдёт для совместного компостирования с опавшими листьями, срезанной ботвой, измельчёнными ветками и прочей органикой, которая в изобилии складывается в компостный короб во время осенней уборки. Переслаивайте одно с другим.

Защитите себя

С любым свежим навозом работайте в резиновых перчатках. Вносите его в теплицу в пасмурную погоду, а если светит солнце, то перенесите работу на утро или вечер и ведите её при максимальном проветривании.

Свиной

Самый проблемный в работе и небогатый по составу навоз. Берите только подстилочный вариант, но не вносите его в почву сразу, так как он может быть заражён личинками гельминтов (глистов).

На что годится. Свиной навоз можно отправить на дачные грядки только через 2 года компостирования с равным количеством торфа слоями по 30 см (добавляйте известь).

5 заменителей

Если планы по улучшению почвы навозом срываются, не расстраивайтесь, а выберите другую добавку.

Торф

Под этим названием дачникам предлагают самые разные сыпучие субстанции. Довольно часто это бывает отработанный грунт из промышленных теплиц. Вы можете опознать его по присутствию заметного количества песка, а также белого налёта и свежих растительных остатков. Если такое подозрение возникнет, откажитесь от покупки.

Из настоящего продукта торфоразработок для внесения в почву больше подходит низинный торф: он тёмный, полностью разложившийся и похож на землю. Светлый верховой торф лучше использовать для компостирования, причём с обязательным добавлением извести.

Земля

Иногда в дачные посёлки завозят землю с ближайшей недавно развёрнутой стройки. Постарайтесь поточнее узнать всё про это «месторождение»: если почву сняли на территории мегаполиса или рядом с шоссе, то лучше с ней не связываться.

Ещё одно довольно распространённое предложение – ил, который впаривают дачникам под видом чернозёма. В этом случае будьте особенно въедливым: к побочному продукту очистки ближайшего пруда можно и присмотреться, а вот от осадка с городских очистных сооружений советую отказаться.

Опавшие листья

Повышают плодородие и структуру почвы не хуже, чем навоз. Особенно рекомендуются для внесения под картофель и овощные культуры под осеннюю перекопку. Но не везите на дачу листья из города – они накапливают свинец и другие тяжёлые металлы.

Опилки древесные

По содержанию калия и фосфора близки к навозу, особенно подходят для улучшения тяжёлого грунта. Осенью под перекопку добавьте по 100–300 г опилок на каждый кв. м, «присолив» аммиачной селитрой (4–6 г на кв. м). При использовании таких доз бояться закисления почвы не стоит. Лучше перекапывать не свежие опилки, а те, что проветривались на воздухе не менее года.

Солома

Улучшает плодородие, если осенью внести по 300–500 г на каждый кв. м, добавить 3–4 г азотного удобрения и перекопать.