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Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля в Каннах

11.10.2018 11:23 — Разное | Аргументы и факты  
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Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля в Каннах
кадр из youtube

Фильм о БелАЗах завоевал две награды фестиваля в Каннах БелАЗ вышел на второе место в мире по производству карьерных самосвалов
Он удостоен приза "Золотой дельфин" в номинации "Лучший корпоративный фильм" и приза "Серебряный дельфин" - в номинации "Внутренние коммуникации". Киноролик сняла новосибирская компания LBL-Production.

По задумке авторов, фильм должен отражать мощь техники белорусского предприятия, которая одинаково успешно работает в различных климатических условиях. Показаны одновременный старт 220-тонных БелАЗов в российском Кемерово и южноафриканском Кейптауне, погрузка, разгрузка, уверенное движение по технологическим дорогам.

"Кто победит в сложнейших климатических условиях "Гонки континентов"? В любом случае выиграет карьерный самосвал БелАЗ, способный трудиться и сибирской зимой, и африканским летом. Белорусский автозавод никогда не останавливается в своем развитии, создавая на протяжении вот уже 70 лет машины, востребованные во всем мире", - отмечают авторы фильма.

The Cannes Corporate Media & TV Awards - один из самых престижных смотров корпоративных и документальных телефильмов. В составе жюри фестиваля лауреаты премий "Оскар" и "Эмми".

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Корпоративный фильм "Гонка континентов" кинопроекта "БелАЗ 70" завоевал две награды международного фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards.
 
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