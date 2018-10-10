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15 ноября в Слуцке выступит Александр Солодуха

11.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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15 ноября в Слуцке выступит Александр Солодуха

15 ноября в Слуцком городском доме культуры с концертом «Мы будем вместе» выступит заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Об этом сообщается на сайте региональной газеты «Слуцкий край».

В концерте примут участие сыновья артиста – группа «Элемент», которая представит в Слуцке свои новые песни. 

  • Начало концерта: в 19:00.
  • Стоимость билетов: 12-15 рублей.
  • Телефоны для справок: 8(01795)5-73-26, +375(29)373-92-77.


Slutsk-Gorod.by
Фото со страницы артиста Вконтакте

 
 
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15 ноября в Слуцком городском доме культуры с концертом «Мы будем вместе» выступит заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Об этом сообщается на сайте...
 
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