15 ноября в Слуцке выступит Александр Солодуха





15 ноября в Слуцком городском доме культуры с концертом «Мы будем вместе» выступит заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Об этом сообщается на сайте региональной газеты «Слуцкий край».

В концерте примут участие сыновья артиста – группа «Элемент», которая представит в Слуцке свои новые песни.

Начало концерта: в 19:00.

Стоимость билетов: 12-15 рублей.

Телефоны для справок: 8(01795)5-73-26, +375(29)373-92-77.



Slutsk-Gorod.by

Фото со страницы артиста Вконтакте