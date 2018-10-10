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15 ноября в Слуцке выступит Александр Солодуха
11.10.2018 — Разное | Слуцк Город
15 ноября в Слуцком городском доме культуры с концертом «Мы будем вместе» выступит заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Об этом
В концерте примут участие сыновья артиста – группа «Элемент», которая представит в Слуцке свои новые песни.
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15 ноября в Слуцком городском доме культуры с концертом «Мы будем вместе» выступит заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Об этом сообщается на сайте...
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