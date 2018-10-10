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При пожаре нежилого дома в Жлобине спасён мужчина

11.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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При пожаре нежилого дома в Жлобине спасён мужчина

9 октября в 11-31 спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре нежилого дома в Жлобине по улице Урицкого.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС из окон нежилого дома шел дым. Дом нежилой, деревянный, 7х8 метров, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицирован, сообщает gomel.mchs.gov.by

Хозяйка домовладения 1919 года рождения умерла в 2006 году. После смерти хозяйки в доме никто не проживал.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в комнате на полу был обнаружен и спасен мужчина 1963 года рождения, который в данное домовладение проник самовольно через оконный проём. Он был осмотрен работниками скорой медицинской помощи и  госпитализирован в медицинское учреждение.

В результате пожара огнем повреждено имущество в комнате на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий  – неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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9 октября в 11-31 спасатели Жлобинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре нежилого дома в Жлобине по улице Урицкого. По прибытии к...
 
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