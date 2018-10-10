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Интернет впервые ждёт глобальный сбой
11.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Пользователи по всему миру сегодня могут столкнуться с проблемами в работе Сети.
Дело в том, что компания по управлению доменными именами и ІР-адресами решила впервые в истории обновить настройки защиты криптоключей. В результате часть интернет-ресурсов может быть недоступна, а некоторые сайты будут открываться медленнее обычного. По прогнозам, перебои могут затронуть четверть пользователей.
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Пользователи по всему миру сегодня могут столкнуться с проблемами в работе Сети. Дело в том, что компания по управлению доменными именами и...
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