Интернет впервые ждёт глобальный сбой

Пользователи по всему миру сегодня могут столкнуться с проблемами в работе Сети.

Дело в том, что компания по управлению доменными именами и ІР-адресами решила впервые в истории обновить настройки защиты криптоключей. В результате часть интернет-ресурсов может быть недоступна, а некоторые сайты будут открываться медленнее обычного. По прогнозам, перебои могут затронуть четверть пользователей.

Источник: ОНТ.

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