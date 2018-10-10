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Белорусские атлеты завоевали бронзу ЮОИ в спортивной акробатике

11.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Белорусские атлеты завоевали бронзу ЮОИ в спортивной акробатике

Белорусские атлеты Виктория Ахотникова/Илья Фоменков завоевали бронзу Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в командном турнире по спортивной акробатике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Белорусы выступали в состав команды "Оксана Чусовитина". Кроме Виктории Ахотниковой и Ильи Фоменкова, очки для команды в общую копилку приносили представители спортивной и художественной гимнастики, а также батутисты из США, Великобритании, Египта, Узбекистана, Швейцарии, Гватемалы, Австралии, Японии, Германии, Аргентины и Греции.

По мнению организаторов, подобный формат командных соревнований соответствуют духу олимпизма и объединяет спортсменов разных стран под общим - олимпийским - флагом.

Белорусский дуэт Виктория Ахотникова/Илья Фоменков вышел в финал соревнований акробатов и будет бороться за медали 15 октября.

После четырех соревновательных дней на счету белорусской команды три медали (1-2-0). Еще две награды завоеваны белорусами под олимпийским флагом в составе смешанных команд (1-0-1).

 

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Белорусские атлеты Виктория Ахотникова/Илья Фоменков завоевали бронзу Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в командном турнире по спортивной...
 
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