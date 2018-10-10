В Минске около 60 мужчин оформили декретный отпуск, сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА .

Декретный отпуск берут как папы, так и дедушки. "Статистики отдельно по папам мы не ведем. Мы говорим о мужчинах. Это может быть как папа, так и дедушка. В Минске на данный момент около 60 мужчин оформили декретный отпуск", - проинформировала Жанна Романович.

"Что касается мам, то они не досиживают в декрете до положенного срока. Такую динамику мы наблюдаем исходя из востребованности ясельных групп в детсадах. Их сегодня не хватает", - добавила председатель комитета.

На 1 сентября государственные пособия в органах соцзащиты Минска получали 18 246 человек. Ежемесячно выплачивается более 27, 8 тыс. пособий, почти 14,9 тыс. из них - по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Пособия на детей старше трех лет из отдельных категорий семей платятся в более чем 2 тыс. случаях, по уходу на ребенком-инвалидом - в более чем 3,8 тыс., на детей, инфицированных ВИЧ, - в 225 случаях. Расходы на выплату госпособий в 2017 году составили Br85,9 млн.

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