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звезда Instagram Ирина Горбачева развелась с мужем
Ирина Горбачева и Григорий Калинин официально оформили развод этим летом,
Ирина Горбачева, известная как актриса и блогер, познакомилась с будущим мужем в 2010 году. Через пять лет пара сыграла свадьбу: для самого важного дня невеста выбрала не белое, а черное платье с глубоким декольте. В одном из интервью Горбачева
В мае Ирина и Григорий вместе поехали в Израиль, где муж устроил Горбачевой откровенную фотосессию в пустыне. Они трогательно поздравляли друг друга с днями рождения, а год назад отмечали 7-летие со дня знакомства.
Однако все лето Ирина провела в компании подруг, отдыхая за рубежом, она посетила Португалию и Германию. До этого пара всегда проводила отпуска вместе. В микроблоге Горбачевой давно нет снимков вместе с Калининым, а он удалил со своей страницы все фотографии с актрисой.
Детей у бывших супругов не было.
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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Ирина Горбачева и Григорий Калинин официально оформили развод этим летом. А еще Калинин удалил все фотографии Горбачевой из своего блога.
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