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звезда Instagram Ирина Горбачева развелась с мужем

11.10.2018 11:33 — Разное | Tut.by  
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Ирина Горбачева и Григорий Калинин официально оформили развод этим летом, пишет «7 дней». Причины расставания Горбачевой и Калинина не известны. Сама звезда фильма «Аритмия» пока никак не прокомментировала информацию о распаде своей семьи.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on Sep 19, 2017 at 4:56am PDT

Ирина Горбачева, известная как актриса и блогер, познакомилась с будущим мужем в 2010 году. Через пять лет пара сыграла свадьбу: для самого важного дня невеста выбрала не белое, а черное платье с глубоким декольте. В одном из интервью Горбачева сказала, что и белое платье у нее будет — когда-нибудь она наденет его на венчание.

В мае Ирина и Григорий вместе поехали в Израиль, где муж устроил Горбачевой откровенную фотосессию в пустыне. Они трогательно поздравляли друг друга с днями рождения, а год назад отмечали 7-летие со дня знакомства.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on May 20, 2018 at 2:42pm PDT

Однако все лето Ирина провела в компании подруг, отдыхая за рубежом, она посетила Португалию и Германию. До этого пара всегда проводила отпуска вместе. В микроблоге Горбачевой давно нет снимков вместе с Калининым, а он удалил со своей страницы все фотографии с актрисой.

Детей у бывших супругов не было.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Ирина Горбачева и Григорий Калинин официально оформили развод этим летом. А еще Калинин удалил все фотографии Горбачевой из своего блога.
 
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