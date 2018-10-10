звезда Instagram Ирина Горбачева развелась с мужем

Ирина Горбачева и Григорий Калинин официально оформили развод этим летом, пишет «7 дней». Причины расставания Горбачевой и Калинина не известны. Сама звезда фильма «Аритмия» пока никак не прокомментировала информацию о распаде своей семьи.

Ирина Горбачева, известная как актриса и блогер, познакомилась с будущим мужем в 2010 году. Через пять лет пара сыграла свадьбу: для самого важного дня невеста выбрала не белое, а черное платье с глубоким декольте. В одном из интервью Горбачева сказала , что и белое платье у нее будет — когда-нибудь она наденет его на венчание.

В мае Ирина и Григорий вместе поехали в Израиль, где муж устроил Горбачевой откровенную фотосессию в пустыне. Они трогательно поздравляли друг друга с днями рождения, а год назад отмечали 7-летие со дня знакомства.

Однако все лето Ирина провела в компании подруг, отдыхая за рубежом, она посетила Португалию и Германию. До этого пара всегда проводила отпуска вместе. В микроблоге Горбачевой давно нет снимков вместе с Калининым, а он удалил со своей страницы все фотографии с актрисой.

Детей у бывших супругов не было.

Читайте также

Бывший муж Бритни Спирс добился, чтобы певица платила больше алиментов на детей

Холостяки и сексуальные красотки. ЛСП, Федук и Егор Крид выпустили клип

***

6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви» , которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.



