Новой обладательницей звания «Мисс тюнинг» по версии жюри знаменитой международной ярмарки автотюнинга Tuning World Bodensee стала 24-летняя Лаура Фитцек из немецкого города Зарлуи. За победу она получила новый Nissan Micra.



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Напомним, что в прошлом году обладательницей звания « Мисс тюнинг — 2018 » стала 21-летняя модель Ванесса Шмитт из немецкого города Брухзаль. Годом ранее победила уроженка немецкой земли Саксония-Анхальт Джулиа Оемле, в 2016 году почетное звание получила 25-летняя немецкая медсестра Лиана Гюнтер , а еще годом ранее — 25-летняя модель из Берлина Вероника Климовиц.

Шоу Tuning World Bodensee, неотъемлемой частью которого является конкурс красоты, проводится в Германии с 2003 года. Сам же календарь обычно выпускают ограниченным тиражом в 1500 экземпляров.