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Опубликован календарь "Мисс тюнинг - 2019"
Новой обладательницей звания «Мисс тюнинг» по версии жюри знаменитой международной ярмарки автотюнинга
Напомним, что в прошлом году обладательницей звания «
Шоу Tuning World Bodensee, неотъемлемой частью которого является конкурс красоты, проводится в Германии с 2003 года. Сам же календарь обычно выпускают ограниченным тиражом в 1500 экземпляров.
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Новой обладательницей звания "Мисс тюнинг" по версии жюри знаменитой международной ярмарки автотюнинга Tuning World Bodensee стала 24-летняя Лаура Фитцек.
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