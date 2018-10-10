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Опубликован календарь "Мисс тюнинг - 2019"

11.10.2018 11:31 — Разное | Tut.by  
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Новой обладательницей звания «Мисс тюнинг» по версии жюри знаменитой международной ярмарки автотюнинга Tuning World Bodensee стала 24-летняя Лаура Фитцек из немецкого города Зарлуи. За победу она получила новый Nissan Micra.


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Напомним, что в прошлом году обладательницей звания «Мисс тюнинг — 2018» стала 21-летняя модель Ванесса Шмитт из немецкого города Брухзаль. Годом ранее победила уроженка немецкой земли Саксония-Анхальт Джулиа Оемле, в 2016 году почетное звание получила 25-летняя немецкая медсестра Лиана Гюнтер, а еще годом ранее — 25-летняя модель из Берлина Вероника Климовиц.

Шоу Tuning World Bodensee, неотъемлемой частью которого является конкурс красоты, проводится в Германии с 2003 года. Сам же календарь обычно выпускают ограниченным тиражом в 1500 экземпляров.

 
 
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Новой обладательницей звания "Мисс тюнинг" по версии жюри знаменитой международной ярмарки автотюнинга Tuning World Bodensee стала 24-летняя Лаура Фитцек.
 
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