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Белорусские акробаты выиграли бронзу юношеских Олимпийских игр в составе объединенной команды

11.10.2018 11:27 — Разное | Tut.by  
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В четвертый день на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе завершился объединенный турнир у гимнастов. Белорусская пара акробатов Виктория Ахотникова/Илья Фоменков вошла в состав сборной «Оксана Чусовитина» и завоевала бронзовые награды, сообщает НОК Беларуси.


Фото: НОК Беларуси

В составе объединенной команды «Оксана Чусовитина», кроме белорусской пары акробатов, участвовали представители спортивной и художественной гимнастики, а также батутисты из США, Великобритании, Египта, Узбекистана, Швейцарии, Гватемалы, Австралии, Японии, Германии, Аргентины и Греции.

Подобные соревнования соответствуют духу олимпизма и объединяют спортсменов разных стран под общим — олимпийским — флагом.

Белорусский дуэт Виктория Ахотникова/Илья Фоменков вышел в финал соревнований акробатов и будет бороться за медали 15 октября. В Буэнос-Айресе с парой работает тренер Татьяна Овчинникова.

После четырех соревновательных дней на счету Беларуси три медали (1−2-0). Еще две награды завоеваны белорусами под олимпийским флагом в составе смешанных команд (1−0-1).

 
 
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В четвертый день на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе завершился объединенный турнир у гимнастов. Белорусская пара акробатов Виктория...
 
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