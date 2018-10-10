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Шварценеггер признался, что «пересекал черту» в обращении с женщинами
11.10.2018 11:44 — Разное | Аргументы и факты
Актер Арнольд Шварценеггер признался, что «неоднократно пересекал черту дозволенного» в обращении с женщинами, пишет
«Вспоминая былое, могу сказать, что пересекал черту дозволенного несколько раз, но каждый раз просил прощения первым», — сказал он.
По словам актера, он испытывает неловкость в связи с этим.
«Я — мужчина и никогда не изменю свои взгляды на то, кем я являюсь. Первой женщиной, которую я любил, была моя мать, я уважал эту потрясающую женщину и всегда испытывал уважение к женщинам», — подчеркнул он.
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По словам актера, он испытывает неловкость в связи с этим
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