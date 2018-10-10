В Смолевичах водитель Peugeot, двигаясь задним ходом, сбил пешехода. Тот упал на косу

Пешеход получил травмы, упав на косу после того, как его сбила легковушка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в Смолевичах на улице Восточной. Около 18.30 10 октября на стоянке вблизи магазина 78-летний водитель Peugeot, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 79-летнего мужчину. От удара последний упал на велосипед, который держал в руках, с находившейся на нем ручной косой.

С колото-резаной раной пешехода госпитализировали.